Рис більше ніколи не злипнеться: як приготувати ідеальний гарнір як в ресторані

Одна проста кухонна дрібниця може помітно змінити текстуру рису. Він стане розсипчастим, ароматним і не втратить форму після варіння.

Текстура готового рису залежить не тільки від олії. Важливі також сорт крупи, кількість води, промивання перед варінням і те, чи перемішують рис під час приготування.

Навіщо додавати олію?

Невелика кількість рослинної олії робить зернятка менш липкими та додає гарніру приємнішої текстури. Саме тому рис після варіння виходить більш розсипчастим і насиченим на смак.

Для такого способу найкраще брати олію без різкого запаху. Якщо ж рис готують до овочів або м’яса, можна використати й ароматнішу оливкову чи іншу рослинну олію.

Що ще впливає на розсипчастість?

Перед варінням рис бажано кілька разів промити у прохолодній воді, доки вона не стане значно прозорішою. Так із поверхні зерна змивається частина крохмалю, через який готова крупа може ставати клейкою.

Секрет, який варто знати усім / Фото Pixabay

Для розсипчастого гарніру краще підходить довгозернистий рис. У круглозернистих сортів крохмалю більше, тому після варіння вони зазвичай виходять м’якшими й липкішими.

Не менш важлива й кількість води. Якщо її забагато, навіть якісний рис не триматиме форму.

Після закипання рис краще не перемішувати. Інакше він виділить більше крохмалю й перетвориться на липку масу.

Як зварити рис правильно?

Промитий рис кладуть у каструлю, заливають потрібною кількістю води, додають сіль і приблизно одну столову ложку олії на склянку сухої крупи. Далі рис доводять до кипіння, зменшують вогонь до мінімуму та накривають кришкою.

Коли рис буде готовий, його не варто одразу подавати до столу. Краще залишити каструлю під кришкою ще на 5 – 10 хвилин, щоб зерна рівномірно ввібрали залишкову вологу.

Після цього рис обережно розпушують виделкою. Так легше розділити зернятка і не перетворити гарнір на кашу.

Зверніть увагу! Розсипчастість рису залежить не лише від олії, а й від природного складу крупи. У довгозернистих сортах більше амілози, тому вони краще тримають форму й менше злипаються.