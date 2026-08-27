Текстура готового риса зависит не только от масла. Важны также сорт крупы, количество воды, промывка перед варкой и то, перемешивают ли рис во время приготовления.
Зачем добавлять масло?
Небольшое количество растительного масла делает зернышки менее липкими и придает гарниру более приятную текстуру. Именно поэтому рис после варки получается более рассыпчатым и насыщенным на вкус.
Для этого способа лучше всего брать масло без резкого запаха. Если же рис готовят к овощам или мясу, можно использовать и более ароматное оливковое или другое растительное масло.
Что еще влияет на рассыпчатость?
Перед варкой рис желательно несколько раз промыть в прохладной воде, пока она не станет значительно прозрачнее. Так с поверхности зерна смывается часть крахмала, из-за которого готовая крупа может становиться клейкой.Не пользуетесь Telegram? 24 Канал есть в WhatsApp. Подпишитесь и читайте проверенные новости
Секрет, который стоит знать всем / Фото Pixabay
Для рассыпчатого гарнира лучше подходит длиннозерный рис. В круглозернистых сортах крахмала больше, поэтому после варки они обычно получаются мягче и липче.
Не менее важно и количество воды. Если ее слишком много, даже качественный рис не сохранит форму.
После закипания рис лучше не перемешивать. Иначе он выделит больше крахмала и превратится в липкую массу.
Как правильно сварить рис?
Промытый рис кладут в кастрюлю, заливают нужным количеством воды, добавляют соль и примерно одну столовую ложку масла на стакан сухой крупы. Затем рис доводят до кипения, уменьшают огонь до минимума и накрывают крышкой.
Когда рис будет готов, его не стоит сразу подавать к столу. Лучше оставить кастрюлю под крышкой еще на 5 – 10 минут, чтобы зерна равномерно впитали остаточную влагу.
После этого рис аккуратно разрыхляют вилкой. Так легче разделить зернышки и не превратить гарнир в кашу.
Обратите внимание! Рассыпчатость риса зависит не только от масла, но и от естественного состава крупы. В длиннозернистых сортах больше амилозы, поэтому они лучше держат форму и меньше слипаются.