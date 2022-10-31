Чому росіяни агресивні буквально з народження: пояснення психотерапевта

Найважливіші роки у становленні дитини – перші кілька років. Саме тоді дозріває нервова система та усі структури мозку, наприклад, є структури мозку, які дозрівають до 21 року – лобова кора, яка відповідає за логіку, соціалізацію та за прийняття рішень.

Про це у стрімі для 24 каналу розповів психотерапевт Спартак Суббота. Він також зазначив, що із самого дитинства в росіян не формується модель свободи. В біології є "програми свободи" – вони так і називаються, які формують у дитини цікавість до нового та формують здатність сприймати себе, як особистість.

Читайте також Чи загрожує українцям психологічний "вибух" після війни: оцінка психотерапевта

Дитина змалечку формує в собі можливості, які дозволяють їй бачити світ по іншому. І є таке поняття, як "синаптичний прунінг" – коли певні нейронні зв’язки у мозку дуже довго не використовуються, то вони обрізаються.

Що таке синаптичний прунінг та чому він працює у росіян

Наприклад, коли ми дивимось на 10 китайських дітей, вони для нас дуже схожі, а для китайців ні, однакові ми. За словами психотерапевта, це і є приклад синаптичного прунінгу, коли людина втрачає здатність розпізнавати етнічні характеристики або втрачає здатність використовувати програми свободи, або не може атаптуватися до подразників.

Мати, яка виношує дитину в Росії – у неї погане харчування, постійний стрес, немає нормальних вітамінів, постійні фінансові проблеми – фактично, це життя в злиднях,

– каже Суббота.

За словами Спартака Субботи, дитина в утробі матері також реагує на всі ці подразники. Якщо у матері високий показник адреналіну та кортизолу – це сигналізує дитині, що середовище небезпечне, тому вона народжує цю дитину більш тривожною і менш критичною.

"Росіяни народжують з покоління в покоління більш слабких та агресивних людей. Тому що агресивна та тривожна людина ще за часів племен – мала більше шансів вижити", – каже фахівець.

Детальніше про те, чому росіяни такі агресивні: дивіться відео розпови із Спартаком Субботою

Тому, за словами лікаря, реально виходить так, що росіяни – як дикуни. Вони мають ті адаптивні моделі, які працювали колись.

І ця дитина у перші роки свого життя просто не може жити у нормальному середовищі – вона бачить, який злиденний її світ. В такому разі, росіяни йдуть за течією та обирають лінію меншого супротиву – обирають людину і перекладають на неї відповідальність.

"Тому й обирають чергового диктатора – навіть є кореляція між смиренною поведінкою та вибором тієї людини, яка буде тебе травмувати в сім’ї чи у владі. В росіян весь народ, з психологічної точки зору – народжений страждати все життя", – резюмує Спартак Суббота.