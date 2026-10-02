Андрій Лунін назвав ім'я того, хто повинен виграти "Золотий м'яч"

Менш ніж за місяць футбольна спільнота дізнається володаря "Золотого м'яча-2026". Цьогоріч інтрига максимальна, а гравці навіть проводять щось схоже на передвиборчу кампанію, просуваючи свої кандидатури.

Свого фаворита назвав український голкіпер Андрій Лунін, який зараз на тлі невиклику до збірної має міні-відпустку. Вибір футболіста Реала мало кого здивував, пише 24 Канал.

Хто заслужив "Золотий м'яч" за версією Луніна

Коментуючи іспанським ЗМІ усі перипетії, які відбуваються довкола призу найкращому футболісту планети цьогоріч, Андрій Лунін заявив, що для нього вибір майбутнього володаря "Золотого м'яча" виглядає абсолютно очевидним.

"Мбаппе найкращий",

– сказав українець.

Важко було очікувати іншої відповіді від партнера Кіліана по команді. До того ж, Лунін і Мбаппе мають між собою хороші відносини, добре спілкуються в тренувальному процесі та поза ним. Декілька разів камери вихоплювали моменти, де українець і француз підбадьорюють один одного.

Мбаппе рекламує себе для голосування

Саме Кіліан став першим, хто вирішив повпливати на результати голосування журналістів і переконати їх обрати його. Для цього француз навіть вдався до маніпуляції: сказав, що присвятить цю нагороду Африці, оскільки не забуває про своє коріння. Це розцінили як спробу перетягнути на свій бік представників ЗМІ з цього континенту.

Тепер, схоже, Мбаппе використовує тактику накопичення відгуків від інших футболістів: окрім Луніна, раніше агітував за Кіліана також основний голкіпер Реала Тібо Куртуа.

Церемонія нагородження "Золотим м'ячем" відбудеться 26 жовтня у Лондоні.