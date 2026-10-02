Своего фаворита назвал украинский вратарь Андрей Лунин, который сейчас, поскольку его не вызвали в сборную, находится в мини-отпуске. Выбор футболиста "Реала" мало кого удивил, пишет 24 Канал.

Кто заслужил "Золотой мяч" по версии Лунина

Комментируя испанским СМИ все перипетии, происходящие вокруг приза лучшему футболисту планеты в этом году, Андрей Лунин заявил, что для него выбор будущего обладателя "Золотого мяча" выглядит абсолютно очевидным.

"Мбаппе самый лучший",

– сказал украинец.

Трудно было ожидать другого ответа от партнера Килиана по команде. К тому же, Лунин и Мбаппе поддерживают хорошие отношения, хорошо общаются как на тренировках, так и вне их. Несколько раз камеры запечатлели моменты, когда украинец и француз подбадривают друг друга.

Мбаппе рекламирует себя для голосования

Именно Килиан стал первым, кто решил повлиять на результаты голосования журналистов и убедить их выбрать его. Для этого француз даже прибег к манипуляции: сказал, что посвятит эту награду Африке, поскольку не забывает о своих корнях. Это расценили как попытку перетянуть на свою сторону представителей СМИ с этого континента.

Теперь, похоже, Мбаппе использует тактику сбора отзывов от других футболистов: помимо Лунина, ранее за Килиана агитировал также основной вратарь "Реала" Тибо Куртуа.

Церемония награждения "Золотым мячом" состоится 26 октября в Лондоне.