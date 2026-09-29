Шевченко виступив із відвертим зверненням у день свого 50-річчя

Колишній гравець Андрій Шевченко є справжньою легендою українського футболу. Нападник провів успішну кар'єру в Динамо, МІлані та Челсі, а також національній збірній.

Цього року у вівторок, 29 вересня, Шевченко святкує свій ювілей. Чинному президенту УАФ виповнилось 50 років, про що Андрій також згадав у себе в інстаграм.

Кому подякував Шевченко

Легенда українського футболу звернувся до своїх підписників з нагоди свята. Шевченко подякував усім важливим людям вйого житті за те, що допомагали йому стати успішним.

Не забув Андрій подякувати і Україні, де він виріс до гравця топ-рівня. На фоні слів ексфутболіста були показані кадри з найбільш визначних моментів його кр'єри.

Сьогодні у свій день народження я хочу подякувати. Своїм батькам – за найважливіші уроки та безумовну любов. Моїй родині – за підтримку навіть тоді, коли я далеко. Ви є моєю опорою. Дякую своїм тренерам за науку, високі стандарти та віру в мене. Кожен з вас залишив слід у моєму житті. Дякую своїм друзям, які залишались поруч незалежно від перемог чи поразок. Дякую фанатам за вашу пристрасть та енергію. І особливо дякую Україні, своїй Батьківщині. Ти – моя сила та гордість. Слава Україні,

– заявив Шевченко.

Андрій Шевченко висловився з нагоди дня народження: дивитися відео

Який слід залишив Шевченко в збірній

Нагадаємо, що футболіст проявив себе у збірній України в кількох ролях. З 1995 по 2012 роки Шевченко награв аж 111 матчів за національну кманду.

Форврд оформив 48 голів та залишається найкращим бомбардиром в історії збірної. У 2006 році Андрій допоміг Україні дістатися 1/4 фіналу чемпіонату світу.

Пізніше Шевченко працював асистентом тренера збірної у штабі Михайла Фоменка, а у 2016-му вже сам став наставником команди. Під його керівництвом збірна України провела п'ять років.

"Синьо-жовті" кваліфікувались на Євро-2020, де дістались чвертьфіналу. З січня 2024 року Андрій є президентом Української асоціації футболу. Вашій увазі – 10 цікавих фактів з життя Андрія Шевченка.