В этом году во вторник, 29 сентября, Шевченко отмечает свой юбилей. Действующему президенту УАФ исполнилось 50 лет, о чем Андрей также упомянул в своем инстаграме.

Кому поблагодарил Шевченко

Легенда украинского футбола обратился к своим подписчикам по случаю праздника. Шевченко поблагодарил всех важных людей в своей жизни за то, что они помогали ему добиться успеха.

Не забыл Андрей поблагодарить и Украину, где он вырос до игрока топ-уровня. На фоне слов экс-футболиста были показаны кадры из самых ярких моментов его карьеры.

Сегодня, в свой день рождения, я хочу поблагодарить. Своих родителей – за самые важные уроки и безусловную любовь. Мою семью – за поддержку даже тогда, когда я далеко. Вы – моя опора. Спасибо своим тренерам за обучение, высокие стандарты и веру в меня. Каждый из вас оставил след в моей жизни. Спасибо своим друзьям, которые оставались рядом независимо от побед или поражений. Спасибо болельщикам за вашу страсть и энергию. И особенно спасибо Украине, своей Родине. Ты – моя сила и гордость. Слава Украине,

– заявил Шевченко.

Андрей Шевченко высказался по случаю дня рождения: смотреть видео

Какой след оставил Шевченко в сборной

Напомним, что футболист проявил себя в сборной Украины в нескольких ролях. С 1995 по 2012 годы Шевченко сыграл целых 111 матчей за национальную команду.

Нападающий забил 48 голов и остается лучшим бомбардиром в истории сборной. В 2006 году Андрей помог Украине выйти в 1/4 финала чемпионата мира.

Позже Шевченко работал помощником тренера сборной в штабе Михаила Фоменко, а в 2016 году уже сам стал наставником команды. Под его руководством сборная Украины провела пять лет.

"Сине-желтые" квалифицировались на Евро-2020, где дошли до четвертьфинала. С января 2024 года Андрей является президентом Украинской футбольной ассоциации. Вашему вниманию – 10 интересных фактов из жизни Андрея Шевченко.