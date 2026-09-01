Один з найкращих бомбардирів України: скільки голів забив Андрій Ярмоленко за кар'єру

Вінгер Динамо Андрій Ярмоленко наближається до завершення своєї ігрової кар'єри. Цього літа гравець продовжив контракт з Динамо до літа 2027 року.

Ймовірно, поточний сезон стане останнім у кар'єрі Андрія. Загалом вінгер проводить свій 21-ий сезон на професійному рівні та вже встиг стати легендою українського футболу, повідомляє 24 Канал.

Скільки голів забив Ярмоленко

За свою кар'єру Ярмоленко забив вже більше 200 голів, завдяки чому входить у престижний "Клуб Олега Блохіна". Там знаходяться гравці-українці, які забили більше ста м'ячів за клуби та збірні.

Топ-10 рекордсменів "Клубу Олега Блохіна":

Андрій Шевченко – 390 Олег Блохін – 336 Олег Протасов – 275 Андрій Ярмоленко – 260 Сергій Ребров – 219 Олександр Пономарьов – 184 Євген Селезньов – 183 Максим Шацьких – 171 Андрій Воробей – 152 Марко Девич – 152

Ба більше, в цьому рейтингу Андрій йде на четвертому місці. За свою кар'єру Ярмоленко забив 260 голів, поступаючись за цим показником Андрію Шевченку, Олегу Блохіну та Олегу Протасову.

Окрім цього, на рахунку Андрія ще є вісім голів за збірні України U-19 та U-21, тому сумарно число голів гравця дорівнює 268. Найбільше м'ячів Ярмоленко забив за Динамо (169), при цьому ще дев'ять м'ячів він оформив за команду Динамо-2.

За які команди Андрій Ярмоленко забивав:

КЛУБ ЧЕМПІОНАТ КУБКИ ЄВРОКУБКИ РАЗОМ Десна 3 0 0 3 Динамо 123 22 24 169 Динамо-2 9 0 0 9 Боруссія Д 3 2 1 6 Вест Гем 9 3 2 14 Аль-Айн 11 1 0 12 Україна 47 55 Україна U-21 3 Україна U-19 5 РАЗОМ 268

Які рекорди може побити Ярмоленко

Варто відзначити, що ця цифра ще може змінюватися, адже Ярмоленко продовжує виступи за Динамо та збірну України. Андрій наближається до встановлення двох рекордів.

Вінгер має у своєму активі 123 голи в рамках УПЛ та 47 – за збірну України. Якщо він заб'є ще по два голи в чемпіонаті та "синьо-жовтій" команді, то стане найкращим бомбардиром в їх історії.

Наразі топ-голеадоро УПЛ є Максим Шацьких зі 124-ма голами. У свою чергу в збірній України лідерство в рейтингу бомбардирів утримує Андрій Шевченко (48). Раніше ми розповідали про те, ким є дружина Андрія Шевченка та чим вона займається.