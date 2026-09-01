Вероятно, текущий сезон станет последним в карьере Андрея. В целом вингер проводит свой 21-й сезон на профессиональном уровне и уже успел стать легендой украинского футбола, сообщает 24 Канал.

Сколько голов забил Ярмоленко

За свою карьеру Ярмоленко забил уже более 200 голов, благодаря чему входит в престижный "Клуб Олега Блохина". В него входят украинские футболисты, забившие более ста мячей за клубы и сборные.

Топ-10 рекордсменов "Клуба Олега Блохина":

Андрей Шевченко – 390 Олег Блохин – 336 Олег Протасов – 275 Андрей Ярмоленко – 260 Сергей Ребров – 219 Александр Пономарев – 184 Евгений Селезнев – 183 Максим Шацких – 171 Андрей Воробей – 152 Марко Девич – 152

Более того, в этом рейтинге Андрей занимает четвертое место. За свою карьеру Ярмоленко забил 260 голов, уступая по этому показателю Андрею Шевченко, Олегу Блохину и Олегу Протасову.

Кроме того, на счету Андрея еще восемь голов за сборные Украины U-19 и U-21, поэтому в сумме количество голов игрока составляет 268. Больше всего мячей Ярмоленко забил за Динамо (169), при этом еще девять мячей он забил за команду Динамо-2.

За какие команды Андрей Ярмоленко забивал:

КЛУБ ЧЕМПИОНАТ КУБКИ ЕВРОКУБКИ ВМЕСТЕ Десна 3 0 0 3 Динамо 123 22 24 169 Динамо-2 9 0 0 9 Боруссия Д 3 2 1 6 Вест Хэм 9 3 2 14 Аль-Айн 11 1 0 12 Украина 47 55 Украина U-21 3 Украина U-19 5 ИТОГО 268

Какие рекорды может побить Ярмоленко

Стоит отметить, что эта цифра еще может измениться, ведь Ярмоленко продолжает выступать за Динамо и сборную Украины. Андрей близок к установлению двух рекордов.

На счету вингера 123 гола в рамках УПЛ и 47 – за сборную Украины. Если он забьет еще по два гола в чемпионате и за "сине-желтую" команду, то станет лучшим бомбардиром в их истории.

На данный момент лучшим бомбардиром УПЛ является Максим Шацких с 124 голами. В свою очередь, в сборной Украины лидирует в рейтинге бомбардиров Андрей Шевченко (48). Ранее мы рассказывали о том, кто такая жена Андрея Шевченко и чем она занимается.