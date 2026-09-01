Вероятно, текущий сезон станет последним в карьере Андрея. В целом вингер проводит свой 21-й сезон на профессиональном уровне и уже успел стать легендой украинского футбола, сообщает 24 Канал.
Сколько голов забил Ярмоленко
За свою карьеру Ярмоленко забил уже более 200 голов, благодаря чему входит в престижный "Клуб Олега Блохина". В него входят украинские футболисты, забившие более ста мячей за клубы и сборные.
Топ-10 рекордсменов "Клуба Олега Блохина":
- Андрей Шевченко – 390
- Олег Блохин – 336
- Олег Протасов – 275
- Андрей Ярмоленко – 260
- Сергей Ребров – 219
- Александр Пономарев – 184
- Евгений Селезнев – 183
- Максим Шацких – 171
- Андрей Воробей – 152
- Марко Девич – 152
Более того, в этом рейтинге Андрей занимает четвертое место. За свою карьеру Ярмоленко забил 260 голов, уступая по этому показателю Андрею Шевченко, Олегу Блохину и Олегу Протасову.Не пропустите ни одной важной новости Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
Кроме того, на счету Андрея еще восемь голов за сборные Украины U-19 и U-21, поэтому в сумме количество голов игрока составляет 268. Больше всего мячей Ярмоленко забил за Динамо (169), при этом еще девять мячей он забил за команду Динамо-2.
За какие команды Андрей Ярмоленко забивал:
|
КЛУБ
|
ЧЕМПИОНАТ
|
КУБКИ
|
ЕВРОКУБКИ
|
ВМЕСТЕ
|
Десна
|
3
|
0
|
0
|
3
|
Динамо
|
123
|
22
|
24
|
169
|
Динамо-2
|
9
|
0
|
0
|
9
|
Боруссия Д
|
3
|
2
|
1
|
6
|
Вест Хэм
|
9
|
3
|
2
|
14
|
Аль-Айн
|
11
|
1
|
0
|
12
|
Украина
|
47
|
55
|
Украина U-21
|
3
|
Украина U-19
|
5
|
ИТОГО
|
|
268
Какие рекорды может побить Ярмоленко
Стоит отметить, что эта цифра еще может измениться, ведь Ярмоленко продолжает выступать за Динамо и сборную Украины. Андрей близок к установлению двух рекордов.
На счету вингера 123 гола в рамках УПЛ и 47 – за сборную Украины. Если он забьет еще по два гола в чемпионате и за "сине-желтую" команду, то станет лучшим бомбардиром в их истории.
На данный момент лучшим бомбардиром УПЛ является Максим Шацких с 124 голами. В свою очередь, в сборной Украины лидирует в рейтинге бомбардиров Андрей Шевченко (48). Ранее мы рассказывали о том, кто такая жена Андрея Шевченко и чем она занимается.