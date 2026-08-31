Поэтому неудивительно, что Андрей за это время обрел большую армию поклонников. При этом болельщиков интересуют не только спортивные успехи Шевченко, но и его личная жизнь, сообщает 24 Канал.

Кто жена Андрея Шевченко

В отличие от многих футболистов, Шевченко не вел разгульный образ жизни с большим количеством партнерок. Уже более 20 лет Андрей живет в браке с одной женщиной.

Женой экс-футболиста является популярная в прошлом модель Кристен Пазик. Ее жизнь еще с детства была связана со спортом, поскольку отцом американки является известный бейсболист Майкл Пазик.

В детстве Кристен занималась плаванием, но позже выбрала для себя модельный бизнес. В начале 2000-х она познакомилась с Шевченко в Милане во время показа мод.



Как выглядели Шевченко и Пазик в 2000-х / фото из инстаграма футболиста

Что известно о Кристен Пазик

В конце концов, после нескольких лет романа Андрей и Кристен так же поженились в 2004 году. Свадьба прошла без помпезных торжеств, во время игры украинца в гольф.

С 2006 года семья Шевченко проживает в Лондоне, когда футболист стал игроком "Челси". Кристен занимается в основном домашними делами и помогает мужу в его работе. У Андрея и его жены большая семья с четырьмя сыновьями:

Джордан ( 2004 года рождения)

2004 года рождения) Кристиан ( 2006 года рождения)

2006 года рождения) Александр ( 2012 года рождения)

2012 года рождения) Райдер-Габриэль (2014 года рождения)

Кроме того, Пазик также имеет свой бизнес. Женщина является совладелицей интернет-магазина IKKON, который продает мужскую одежду. Этот бренд она запустила вместе со своими сестрами Карой и Марисой.

Также американка занимается благотворительными инициативами, в том числе в поддержку Украины и переселенцев из-за войны. Но все же главной задачей Кристен является организация семейного быта и уход за детьми.



Кристен Пазик активно поддерживает своего мужа и Украину / фото из инстаграма футболиста

Чем занимается Андрей Шевченко

Напомним, что самым большим успехом Шевченко во время игровой карьеры была победа в Лиге чемпионов (2003) и получение Золотого мяча в 2004 году. За сборную Украины Андрей забил 48 голов, поэтому является лучшим бомбардиром в ее истории.

После завершения карьеры легендарный футболист попробовал себя в политике, а затем начал работать тренером. Он возглавлял сборную Украины и итальянский клуб Дженоа.

Национальную команду Андрей вывел в четвертьфинал Евро-2020. С января 2024 года Шевченко является президентом Украинской ассоциации футбола. Ранее Максим Калиниченко вспоминал о Шевченко в сборной.