Калиниченко в интервью на YouTube признал, что сейчас не общается с Шевченко, поскольку никогда не входил в круг его близких знакомых. К тому же звездный нападающий в основной команде всегда пользовался особыми привилегиями.

Что позволяли Шевченко в сборной Украины

По словам Калиниченко, "к Шевченко был другой подход, чем к нам, смертным, потому что он был футболистом чуть другого уровня". У звезды было собственное расписание и свои привилегии, недоступные для других игроков сборной.

Например, после тренировки Шевченко разрешали ездить на встречи с теми людьми, с кем он хотел. Поэтому Калиниченко скептически относится к заявлениям самого Андрея Шевченко, когда тот говорит, что жил на базе во время сборов национальной команды. "Пусть говорит, ладно, говорит – так и говорит", – отметил бывший полузащитник.

Мог ли бы Калиниченко работать с Шевченко в УАФ

Экс-игрок московского Спартака убежден, что не сможет стать подчиненным Шевченко, который занимает пост президента Украинской ассоциации футбола.

У меня сейчас российский след, поэтому я вряд ли попаду в эту федерацию в каком-либо качестве. Уже были такие заявления оттуда,

– рассказал Калиниченко.

На данный момент сам Калиниченко не зарегистрирован в качестве тренера ни одного клуба, и в целом после начала полномасштабного вторжения о его профессиональной деятельности практически ничего не известно.