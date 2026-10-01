Що відомо про дружину Андрія Ярмоленка та чим вона займається

Одним з найвидатніших гравців незалежної України є Андрій Ярмоленко. Вінгер став легендою Динамо, пограв в Бундеслізі та АПЛ, а також майже став топ-бомбардиром в історії збірної.

При цьому фанати завжди цікавились не тільки спортивними здобутками Андрія, а і його особистим життям. 24 Канал розповідає, що відомо про дружину Ярмоленка.

Як Андрій познайомився з Інною

Вже близько 20-ти років Андрій пов'язаний стосунками з однією жінкою. Її звати Інна і їй наразі 39, тобто вона на два роки старша за самого футболіста.

Інна народилась у 1987-му, а у 2006-му доля звела її з Ярмоленком. Дівчина зустріла свого майбутнього чоловіка на дискотеці. При цьому вона згадувала, що Андрій спочатку збрехав про свій вік, щоб розпочати стосунки.



Андрій Ярмоленко вже більше 20-ти років у стосунках з Інною / фото з інстаграму дівчини

Але вже за кілька місяців вона дізналась правду, коли Ярмоленко запросив її на випускний. Зрештою це не зруйнувало їх стосунки, Інна дала Андрієві шанс і це вилилось у довге кохання.

Скільки дітей у Ярмоленків

Вона завжди необхідну підтримку у важкі моменти в кар'єрі та була опорою для тепер вже легенди Динамо. У 2011 році пара офіційно оформила шлюб. За ці 13 років у пари народилось вже троє синів:

Іван (2013 року народження)

Данило (2015 року народження)

Максим (2020 року народження)

Щодо роботи Інни, то про це відомо загальній спільноті не так багато. Вона вивчалась на фахівця з міжнародних відносин і дипломатії. При цьому дівчина з роками залишається у прекрасній формі навіть після народження трьох дітей.



Родина Ярмоленків з трьома дітьми / фото з інстаграму Інни

Війна в Україні

До слова, початок повномасштабної війни в Україні Інна з сином зустріла саме в Україні. 23 лютого 2022 року вона приїхала з Іваном до Києва, щоб задля лікування зубів.

З початком бойових дій з ними був батько Андрія. Пізніше Динамо запросило їх на тренувальну базу, де можна було вберегтись від повітряних атак.

"Біло-сині" надали їм всю необхідну допомогу та подбали про виїзд закордон. Крім того, з початком повномасштабного вторгнення родина Андрія перейшла на українську мову.

Зрештою у 2023 році вони повернутися в Київ, адже вінгер пропозицію завершувати кар'єру в Динамо. Очікується, що найближчим часом футболіст завершить кар'єру та стане спортивним директором клубу.