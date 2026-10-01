При этом фанаты всегда интересовались не только спортивными достижениями Андрея, но и его личной жизнью. 24 Канал рассказывает , что известно о жене Ярмоленко.

Как Андрей познакомился с Инной

Уже около 20 лет Андрей состоит в отношениях с одной женщиной. Ее зовут Инна, и ей сейчас 39, то есть она на два года старше самого футболиста.

Инна родилась в 1987 году, а в 2006-м судьба свела ее с Ярмоленко. Девушка встретила своего будущего мужа на дискотеке. При этом она вспоминала, что Андрей сначала соврал о своем возрасте, чтобы начать отношения.



Андрей Ярмоленко уже более 20 лет в отношениях с Инной / фото из инстаграма девушки

Но уже через несколько месяцев она узнала правду, когда Ярмоленко пригласил ее на выпускной. В итоге это не разрушило их отношения, Инна дала Андрею шанс, и это переросло в долгую любовь.

Сколько детей у Ярмоленко

Она всегда оказывала ему необходимую поддержку в трудные моменты карьеры и была опорой для теперь уже легенды "Динамо". В 2011 году пара официально зарегистрировала брак. За эти 13 лет у пары родилось уже трое сыновей:

Иван (2013 года рождения)

Даниил (2015 года рождения)

Максим (2020 года рождения)

Что касается работы Инны, то об этом общественности известно не так много. Она училась на специалиста по международным отношениям и дипломатии. При этом девушка с годами остается в прекрасной форме даже после рождения троих детей.



Семья Ярмоленко с тремя детьми / фото из инстаграма Инны

Война в Украине

К слову, начало полномасштабной войны в Украине Инна с сыном встретила именно в Украине. 23 февраля 2022 года она приехала с Иваном в Киев для лечения зубов.

С началом боевых действий с ними был отец Андрея. Позже "Динамо" пригласило их на тренировочную базу, где можно было укрыться от воздушных атак.

"Бело-синие" оказали им всю необходимую помощь и позаботились об отъезде за границу. Кроме того, с началом полномасштабного вторжения семья Андрея перешла на украинский язык.

В конце концов, в 2023 году они вернулись в Киев, потому что вингеру предложили завершить карьеру в "Динамо". Ожидается, что в ближайшее время футболист завершит карьеру и станет спортивным директором клуба.