При этом фанаты всегда интересовались не только спортивными достижениями Андрея, но и его личной жизнью. 24 Канал рассказывает , что известно о жене Ярмоленко.
Как Андрей познакомился с Инной
Уже около 20 лет Андрей состоит в отношениях с одной женщиной. Ее зовут Инна, и ей сейчас 39, то есть она на два года старше самого футболиста.
Инна родилась в 1987 году, а в 2006-м судьба свела ее с Ярмоленко. Девушка встретила своего будущего мужа на дискотеке. При этом она вспоминала, что Андрей сначала соврал о своем возрасте, чтобы начать отношения.
Андрей Ярмоленко уже более 20 лет в отношениях с Инной / фото из инстаграма девушки
Но уже через несколько месяцев она узнала правду, когда Ярмоленко пригласил ее на выпускной. В итоге это не разрушило их отношения, Инна дала Андрею шанс, и это переросло в долгую любовь.
Сколько детей у Ярмоленко
Она всегда оказывала ему необходимую поддержку в трудные моменты карьеры и была опорой для теперь уже легенды "Динамо". В 2011 году пара официально зарегистрировала брак. За эти 13 лет у пары родилось уже трое сыновей:
- Иван (2013 года рождения)
- Даниил (2015 года рождения)
- Максим (2020 года рождения)
Что касается работы Инны, то об этом общественности известно не так много. Она училась на специалиста по международным отношениям и дипломатии. При этом девушка с годами остается в прекрасной форме даже после рождения троих детей.
Семья Ярмоленко с тремя детьми / фото из инстаграма Инны
Война в Украине
К слову, начало полномасштабной войны в Украине Инна с сыном встретила именно в Украине. 23 февраля 2022 года она приехала с Иваном в Киев для лечения зубов.
С началом боевых действий с ними был отец Андрея. Позже "Динамо" пригласило их на тренировочную базу, где можно было укрыться от воздушных атак.
"Бело-синие" оказали им всю необходимую помощь и позаботились об отъезде за границу. Кроме того, с началом полномасштабного вторжения семья Андрея перешла на украинский язык.
В конце концов, в 2023 году они вернулись в Киев, потому что вингеру предложили завершить карьеру в "Динамо". Ожидается, что в ближайшее время футболист завершит карьеру и станет спортивным директором клуба.