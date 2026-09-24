Відомо, чому Довбик вирішив не їхати до збірної України

Артем Довбик вирішив залишитися в Болоньї під час міжнародної паузи. Нападник не приєднався до збірної України через бажання повністю відновитися після м'язової травми.

Рішення не було спонтанним – футболіст кілька днів обмірковував ситуацію. У підсумку Довбик вирішив не ризикувати здоров'ям заради найближчих матчів національної команди, пише Sos Fanta.

Довбик кілька днів вагався

Як повідомляє джерело, український нападник розумів, що на початку збору не зможе повноцінно допомогти команді. Тому після кількох днів роздумів футболіст вирішив залишитися у розташуванні Болоньї.

Довбик пропустив матч проти Торіно через м'язову проблему. Відтак додаткове навантаження під час міжнародної паузи могло створити ризик повторного ушкодження.

Форвард зрештою "відклав емоції" та ухвалив рішення, керуючись насамперед станом свого здоров'я. Він вирішив не поспішати з поверненням на поле та використати паузу для повноцінного відновлення.

Болонья розраховує на українця

Залишившись в Італії, Довбик матиме можливість спокійно пройти відновлення та підготуватися до наступних матчів клубу. У Болоньї розраховують, що українець буде готовий допомогти команді після міжнародної перерви.

Італійське видання наголошує на важливості форварда для клубу. Значною мірою від того, що зможе дати Довбик після повернення, залежатимуть виступи Болоньї в чемпіонаті.

Нагадаємо, новим головним тренером Болоньї став 42-річний італієць Раффаеле Палладіно. Минулого сезону фахівець очолював Аталанту.