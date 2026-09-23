Українець не зміг проявити себе в Ромі через травми та недовіру з боку тренера Джан П'єро Гасперіні. Тож Болонья вирішила орендувати Довбика на сезон 2026/2027, повідомляє 24 Канал.

Чому Болонья звільнила тренера

Українця придбали під нового тренера Доменіко Тедеско. Проте італієць недовго протримався на чолі клубу і вже після четвертого туру Серії А був відправлений у відставку.

Експерт з італійського футболу Юрій Шевченко в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу висловився про зміну тренера в Болоньї. Блогер пояснив, чому керівництво клубу пішло на цей крок.

Болонья вперше в історії так швидко змінила тренера. Доменіко Тедеско звільнили після чотирьох матчів, в яких команда набрала одне очко. З Сассуоло зіграли внічию 2:2, врятувавшись від поразки завдяки голу Артема Довбика на останніх хвилинах. Лаціо, Аталанті та Наполі програли. Голова клубу Клаудіо Фенуччі сказав, що можливості Тедеско вплинути на команду виявилися не такими, як очікувало керівництво. Мовляв, те, що напрацьовували на тренуваннях, не могли показати в грі,

– заявив Шевченко.

"Команда не була здатною робити те, чого хотів від неї тренер. Медіа пишуть, що на зустрічі з керівництвом Тедеско не запевнив, що швидко може покращити результати. Плюс керівництву не сподобалося, як він вибудовує стосунки з "сенаторами", досвідченими гравцями. Зокрема, йшлося про Лукаша Скорупського, Федеріко Бернардескі, Ніколу Моро", – каже експерт.

Чого чекати від Палладіно

Замість Тедеско боси Болоньї доволі швидко обрали нового наставника. Ним став 42-річний італієць Раффаеле Палладіно, який минулого сезону тренував Аталанту.

Юрій Шевченко вважає, що ця зміна має піти на користь "россоблу". Палладіно був цікавий більш статусним клубам Серії А, тому його прихід саме в Болонью підвищує очікування від команди.

"Результати Тедеско не були критичними, але його треба було звільнити саме зараз. Інакше клуб втратив би можливість призначити Раффаеле Палладіно, з яким, за словами Фенуччі, Болонья на контакті вже протягом двох років. Його призначення видається гарною ідеєю. На відміну від Тедеско, він давав результат всюди, де працював", – вважає Юрій.

Монцу зробив середняком ліги, Фіорентину – шостою, результати Аталанти теж покращив за півроку на чолі команди. Для Болоньї це чудовий варіант, адже Палладіно міг би розраховувати на запрошення до клубів з більшими амбіціями. Його поява в Болоньї автоматично збільшує очікування від команди. Якщо нещодавно Фенуччі та Тедеско говорили, що були б задоволені десятим місцем, то Палладіно така мета точно не влаштує,

– розповів Шевченко.

Що буде з Довбиком

Зрештою експерт висловив свою думку про перспективи Артема Довбика. Українець поки не є основним гравцем Болоньї, проте його гол допоміг вирвати нічию проти Сассуоло.

Втім, на думку Шевченка, позиції Артема в клубі поки не зміняться. Нападнику доведеться конкурувати із Роберто Пікколі за місце в старті і невиклик до збірної України може йому допомогти проявити себе на тренуваннях у клубі.

Для Артема Довбика навряд чи щось змінюється. Як і Тедеско, Палладіно гратиме в одного нападника, тож конкуренція з Роберто Пікколі залишається. Обидва поки не в найкращій фізичній формі. Обидва мають шанс на те, щоб стати основним. Для Довбика дуже важливо гарно показати себе під час паузи, щоб на момент відновлення чемпіонату вже мати однакові стартові умови з Пікколі, а не бути тим, хто може лише вийти на заміну,

– підсумував Шевченко.

Нагадаємо, що Артем отримав травму на початку вересня, через що пропустив два матчі Болоньї в Серії А. Спочатку Андреа Мальдера викликав нападника в збірну України на матчі Ліги націй.

Проте через пошкодження Довбик не приїде до лав "синьо-жовтих". Також найближчі ігри збірної пропустить і Єгор Ярмолюк, хоча хавбек продовжує грати за Брентфорд.