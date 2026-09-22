Українська збірна виступить у Лізі B, де її суперниками по групі будуть Угорщина, Грузія та Північна Ірландія. Календар, результати матчів та турнірне становище нашої команди в Лізі націй – читайте на 24 Каналі.

Розклад матчів збірної України в Лізі націй

25 вересня, 21:45. Угорщина – Україна

Угорщина – Україна 28 вересня, 19:00. Грузія – Україна

Грузія – Україна 2 жовтня, 21:45. Україна – Північна Ірландія

Україна – Північна Ірландія 5 жовтня, 21:45. Україна – Угорщина

Україна – Угорщина 14 листопада, 21:45. Північна Ірландія – Україна

Північна Ірландія – Україна 17 листопада, 21:45. Україна – Грузія

Турнірна таблиця України в Лізі націй

Місце Країна Матчі В Н П Різниця голів Очки 1. Північна Ірландія 0 0 0 0 0 0 2. Україна 0 0 0 0 0 0 3. Угорщина 0 0 0 0 0 0 4. Грузія 0 0 0 0 0 0

Який формат Ліги націй для України

Збірна України виступає у другому за силою дивізіоні B та прагне повернутися в елітний – A, де грають найсильніші команди світу, як-от Іспанія, Франція, Англія тощо.

Щоб напряму підвищитися у вищу лігу "синьо-жовтим" потрібно виграти свою групу. Також це можливо зробити, посівши друге місце, однак за такого сценарію доведеться виграти у стиковій стадії.

Треті місця у групах ліги B убезпечені від вильоту: вони просто залишаються у тому ж дивізіоні. А останнє місце не означає падіння в Лігу С – будуть зіграні стики з командами, які посіли там другі позиції.

Також успішний виступ у Лізі націй дає можливість кваліфікуватися на чемпіонати Європи у випадку невдалого відбіркового циклу.