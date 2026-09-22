Сборная Украины выступит в Лиге B, где ее соперниками по группе станут Венгрия, Грузия и Северная Ирландия. Расписание, результаты матчей и турнирное положение нашей команды в Лиге наций – читайте на 24 Канале.
Расписание матчей сборной Украины в Лиге наций
- 25 сентября, 21:45. Венгрия – Украина
- 28 сентября, 19:00. Грузия – Украина
- 2 октября, 21:45. Украина – Северная Ирландия
- 5 октября, 21:45. Украина – Венгрия
- 14 ноября, 21:45. Северная Ирландия – Украина
- 17 ноября, 21:45. Украина – Грузия
Турнирная таблица Украины в Лиге наций
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Место
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Страна
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Матчи
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В
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Н
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П
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Разница голов
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Очки
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1.
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Северная Ирландия
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0
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0
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0
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0
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2.
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Украина
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0
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0
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0
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3.
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Венгрия
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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4.
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Грузия
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0
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0
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0
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0
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0
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0
Какой формат Лиги наций для Украины
Сборная Украины выступает во втором по силе дивизионе B и стремится вернуться в элитный – A, где играют сильнейшие команды мира, такие как Испания, Франция, Англия и т. д.
Чтобы напрямую перейти в высшую лигу, "сине-желтым" нужно выиграть свою группу. Также это возможно сделать, заняв второе место, однако при таком сценарии придется выиграть в стыковых матчах.
Команды, занявшие третье место в группах Лиги B, защищены от вылета: они просто остаются в том же дивизионе. А последнее место не означает понижение в Лигу С – будут сыграны стыковые матчи с командами, занявшими там вторые позиции.
Кроме того, успешное выступление в Лиге наций дает возможность квалифицироваться на чемпионаты Европы в случае неудачного отборочного цикла.