Сборная Украины выступит в Лиге B, где ее соперниками по группе станут Венгрия, Грузия и Северная Ирландия. Расписание, результаты матчей и турнирное положение нашей команды в Лиге наций – читайте на 24 Канале.

Расписание матчей сборной Украины в Лиге наций

25 сентября, 21:45. Венгрия – Украина

Венгрия – Украина 28 сентября, 19:00. Грузия – Украина

Грузия – Украина 2 октября, 21:45. Украина – Северная Ирландия

– Северная Ирландия 5 октября, 21:45. Украина – Венгрия

Украина – Венгрия 14 ноября, 21:45. Северная Ирландия – Украина

Северная Ирландия – Украина 17 ноября, 21:45. Украина – Грузия

Турнирная таблица Украины в Лиге наций

Место Страна Матчи В Н П Разница голов Очки 1. Северная Ирландия 0 0 0 0 0 0 2. Украина 0 0 0 0 0 0 3. Венгрия 0 0 0 0 0 0 4. Грузия 0 0 0 0 0 0

Какой формат Лиги наций для Украины

Сборная Украины выступает во втором по силе дивизионе B и стремится вернуться в элитный – A, где играют сильнейшие команды мира, такие как Испания, Франция, Англия и т. д.

Чтобы напрямую перейти в высшую лигу, "сине-желтым" нужно выиграть свою группу. Также это возможно сделать, заняв второе место, однако при таком сценарии придется выиграть в стыковых матчах.

Команды, занявшие третье место в группах Лиги B, защищены от вылета: они просто остаются в том же дивизионе. А последнее место не означает понижение в Лигу С – будут сыграны стыковые матчи с командами, занявшими там вторые позиции.

Кроме того, успешное выступление в Лиге наций дает возможность квалифицироваться на чемпионаты Европы в случае неудачного отборочного цикла.