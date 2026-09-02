Довбика вважають слабшим за новачка Роми: вердикт для українця в Італії

В Італії критично оцінюють перші появи Артема Довбика в офіційних матчах у формі Болоньї. Український футболіст наразі вважається гіршим за попередника.

Журналіст Маттео видання La Gazzetta dello Sport Далла Віте оцінив роботу Болоньї під час літнього трансферного вікна. Дісталось й Артему Довбику, пише Tutto Bologna Web.

Що сказав журналіст про Довбика

Дала Вітте порівняв футболістів, які раніше грали на різних позиціях у команді з півночі Італії та новачків клубу.

Щодо трансферного ринку я утримаюся від оцінки. Наразі точно не можу назвати його достатнім. Якщо не брати до уваги те, що ще покаже поле, Теате слабший за Лукумі, Довбик і Пікколі слабші за Кастро, Мбангула слабший за Роу, а Фройлера ви не замінили,

– сказав експерт.

Зазначимо, що наразі Артем Довбик конкурує за місце у складі з 25-річним італійцем Роберто Пікколі, який прийшов з Фіорентини. Обидва актуальні нападники команди Доменіко Тедеско наразі перебувають в оренді.

Колишнього основного форварда Болоньї аргентинця Сантьяго Кастро нещодавно продали у Рому.

Нагадаємо, що український журналіст та експерт з італійського футболу Юрій Шевченко в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розібрав перспективи Артема у новій команді.

Що тепер очікує на Артема Довбика

Минулого місяця футболіст перейшов у Болонью на правах оренди. Клуб може викупити його влітку 2027 року за 18 мільйонів євро.

Упродовж двох попередніх сезонів Болонья виступала в єврокубках, однак у нинішньому сезоні команда не братиме участі в міжнародних турнірах.

У поточній кампанії Артема Довбик двічі виходив на заміну, голами не відзначався. Матч третього туру Серії А підопічні Тедеско проведуть у неділю, 6 вересня. Початок домашньої гри проти Сассуоло заплановано о 19:00 за київським часом.