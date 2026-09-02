Журналист Маттео из издания La Gazzetta dello Sport Далла Вите оценил работу Болоньи во время летнего трансферного окна. Не обошлось без комментариев в адрес Артема Довбика, пишет Tutto Bologna Web.
Что сказал журналист о Довбике
Далла Витте сравнил футболистов, ранее игравших на разных позициях в команде с севера Италии, и новичков клуба.
Что касается трансферного рынка, я воздержусь от оценки. На данный момент точно не могу назвать его достаточным. Если не брать во внимание то, что еще покажет поле, Теате слабее Лукуми, Довбик и Пикколи слабее Кастро, Мбангула слабее Роу, а Фройлера вы не заменили,
– сказал эксперт.
Отметим, что сейчас Артем Довбик конкурирует за место в составе с 25-летним итальянцем Роберто Пикколи, который пришел из Фиорентины. Оба действующие нападающие команды Доменико Тедеско в настоящее время находятся в аренде.Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Бывшего основного нападающего Болоньи, аргентинца Сантьяго Кастро, недавно продали в Рому.
Напомним, что украинский журналист и эксперт по итальянскому футболу Юрий Шевченко в эксклюзивном интервью 24 Канала проанализировал перспективы Артема в новой команде.
Что теперь ждет Артема Довбика
В прошлом месяце футболист перешел в Болонью на правах аренды. Клуб может выкупить его летом 2027 года за 18 миллионов евро.
В течение двух предыдущих сезонов Болонья выступала в еврокубках, однако в нынешнем сезоне команда не будет участвовать в международных турнирах.
В текущем сезоне Артем Довбик дважды выходил на замену, голами не отличился. Матч третьего тура Серии А подопечные Тедеско проведут в воскресенье, 6 сентября. Начало домашнего матча против Сассуоло запланировано на 19:00 по киевскому времени.