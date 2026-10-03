Україна повертається на чемпіонат світу з дзюдо: чи виступить Дар'я Білодід

4 жовтня у Баку стартує чемпіонат світу з дзюдо. Україна буде представлена 10 спортсменами, але головної нашої зірки цього виду спорту, Дар'ї Білодід, вболівальники в азербайджанській столиці не побачать.

Востаннє Білодід виступала на Олімпійських іграх-2024 у Парижі, де вибула на стадії 1/8 фіналу. Після цього двічі чемпіонка світу взяла перерву у виступах, яка триває досі, пише 24 Канал.

Чому не виступає Білодід

З часу Олімпіади Дар'я Білодід так і не брала участі у міжнародних змаганнях. Більш того – вона раптово спробувала себе в іншому виді спорту, підписавши контракт з жіночою командою харківського Металіста 1925 і навіть вийшовши на поле у матчі жіночої Вищої ліги України.

За словами тренерів, Білодід вже відновила тренування під керівництвом своїх батьків. Наразі вона набирає форму, щоб повернутися на турніри у ваговій категорії до 57 кілограмів. До потрапляння у заявку на чемпіонат світу вона була не готова.

Чому Україна бойкотувала чемпіонати світу

Наша збірна не брала участі у світових першостях 2023 і 2025 років, зробивши виняток лише в олімпійський 2024 рік. Причиною була політика міжнародної федерації дзюдо щодо росіян і білорусів.

На чемпіонат 2023 року представники ворожих країн були допущені у "нейтральному" статусі. А у 2025-ому з білорусів взагалі зняли всі обмеження.

Зараз федерація дзюдо цинічно дозволила і росіянам, і їхнім сателітам виступати з національною символікою. Проте українці цього разу не пропускатимуть турнір і будуть боротися за медалі.

Склад української збірної на чемпіонат світу

Наша країна буде представлена 10 спортсменами, 9 з них виступлять у чоловічих змаганнях, а серед жінок боротиметься одна українка.

Чоловіки

60 кг – Дільшот Халматов, Артем Лесюк

66 кг – Вадим Чернов

73 кг – Саїд-Магомед Халідов

81 кг – Михайло Свідрак, Владислав Колобов

100 кг – Антон Савицький

+100 кг – Євгеній Балєвський, Яків Хаммо

Жінки

78 кг – Анна Казакова

Змагання відбуватимуться з 4 до 10 жовтня.