В последний раз Белодид выступала на Олимпийских играх-2024 в Париже, где выбыла на стадии 1/8 финала. После этого двукратная чемпионка мира взяла перерыв в выступлениях, который продолжается до сих пор, пишет 24 Канал.

Почему не выступает Белодид

Со времени Олимпиады Дарья Белодед так и не принимала участия в международных соревнованиях. Более того – она неожиданно попробовала себя в другом виде спорта, подписав контракт с женской командой харьковского "Металлиста 1925" и даже выйдя на поле в матче женской Высшей лиги Украины.

По словам тренеров, Белодид уже возобновила тренировки под руководством своих родителей. Сейчас она набирает форму, чтобы вернуться на турниры в весовой категории до 57 килограммов. К включению в заявку на чемпионат мира она не была готова.

Почему Украина бойкотировала чемпионаты мира

Наша сборная не участвовала в мировых первенствах 2023 и 2025 годов, сделав исключение только в олимпийский 2024 год. Причиной послужила политика международной федерации дзюдо в отношении россиян и белорусов.

На чемпионат 2023 года представители враждебных стран были допущены в "нейтральном" статусе. А в 2025-м с белорусов вообще сняли все ограничения.

Сейчас федерация дзюдо цинично разрешила и россиянам, и их сателлитам выступать с национальной символикой. Однако украинцы на этот раз не пропустят турнир и будут бороться за медали.

Состав украинской сборной на чемпионат мира

Нашу страну будут представлять 10 спортсменов, 9 из них выступят в мужских соревнованиях, а среди женщин будет бороться одна украинка.

Мужчины

60 кг – Дильшот Халматов, Артем Лесюк

66 кг – Вадим Чернов

73 кг – Саид-Магомед Халидов

81 кг – Михаил Свидрак, Владислав Колобов

100 кг – Антон Савицкий

+100 кг – Евгений Балевский, Яков Хаммо

Женщины

78 кг – Анна Казакова

Соревнования пройдут с 4 по 10 октября.