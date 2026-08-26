Де зараз Олександр Шовковський та куди він зник після відставки з Динамо

Легенда Динамо Олександр Шовковський залишив великий слід в історії клубу. Воротар відіграв за киян більше 500 матчів та виграв аж 30 трофеїв.

Крім того, Шовковський встиг ще й потренувати Динамо. Легендарний воротар очолював клуб з листопада 2023-го по листопад 2025 року, повідомляє 24 Канал.

Чим займається Олександр Шовковський

Проте вже більше ніж півроку Олександр залишається без роботи та нечасто з'являється у ЗМІ. Тим не менше, тренер не планує зав'язувати із роботою у футболі.

В одному з інтерв'ю, яке вийшло у червні 2026 року, Шовковський розповів, чим зараз займається. 51-річний спеціаліст запевнив, що зараз вивчає англійську мову та постійно дивиться футбол.

За його словами, це допоможе йому на новій роботі, коли він отримає пропозицію. Також Шовковський більше часу проводить з родиною та дає коментарі в ролі експерта для спортивних видань.

Багато зараз читаю та дивлюсь футбол. Хочу бути готовим до того, щоб у разі отримання цікавої пропозиції продовжити тренерську кар'єру. Я до пропозицій, звісно. Зокрема розглядаю і варіанти в Україні,

– заявив Шовковський в інтерв'ю "Пряма червона".

Як Шовковський керував Динамо

Нагадаємо, що до роботи головним тренером Динамо Олександр працював асистентом наставника збірної України в штабі Андрія Шевченка до 2021 року.

Після цього Шовковський повернувся в Динамо та став асистентом Мірчі Луческу. Коли румун залишив свою посаду, саме Шовковського призначило головним тренером киян.

На чолі "біло-синіх" Олександр провів 93 матчі, вигравши 55 з них. Шовковський допоміг Динамо стати чемпіонами України у сезоні 2024/2025.

При цьому команда пройшла кампанію в УПЛ без жодної поразки. Втім у сезоні 2025/2026 команда потрапила в "чорну полосу". Протягом осені кияни мали серію з п'яти нічиїх та чотирох поразок поспіль в рамках чемпіонату України.

Тож наприкінці листопада 2025-го Шовковський був звільнений, а на його місце призначений тренер юнацької команди Ігор Костюк. Раніше ми розповідали, яка зарплата у Арди Турана в Шахтарі.

До слова, сам Ігор Костюк тепер знаходиться на межі звільнення після раннього вильоту з єврокубків. Президент Динамо Ігор Суркіс вже обрав трьох кандидатів на посаду нового тренера клубу.