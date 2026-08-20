Через це подальша доля тренера "біло-синіх" Ігоря Костюка залишається під питанням. Як повідомляє телеграм-канал "Бий Біжи", керівництво Динамо вже приглядається до нових кандидатів.

Хто може очолити Динамо

Президент киян Ігор Суркіс має трьох потенційних тренерів у своєму шорт-листі. Головним пріоритетом особисто для нього є екснаставник збірної України Сергій Ребров.

Цього літа Суркіс вже роби пропозицію, але отримав відмову. Зрештою президент киян не залишає спроб переконати Реброва, який нещодавно потрапив у скандал із росіянином.

Альтернативою Сергію вважається хорват Ігор Йовічевич. Він залишається без роботи після звільнення з Відзева, а в Україні має досвід роботи з Карпатами, Дніпром-1 та Шахтарем.

У сезоні 2022/2023 він привів "гірників" до чемпіонства. Проте головною перепоною для його підписання в Динамо є високі фінансові вимоги, які клуб може не осилити.

Третім варіантом на заміну Ігорю Костюку називають Сергія Кравченка. Ексгравець збірної України нині працює асистентом Руслана Ротаня в Поліссі.

Прихильником кандидатури Кравченка є лідер Динамо Андрій Ярмоленко, який з наступного сезону має стати спортивним директором киян. На його думку, Сергій має системний підхід до розвитку команди, що зіграє на користь "біло-синіх" у перспективі.

Як Костюк тренує Динамо

Нагадаємо, що Ігор Костюк очолив Динамо в листопаді 2025 року після звільнення Олександра Шовковського. Наставник здобув 18 перемог у 26-ти матчах та виграв для киян Кубок України.

Відзначимо, що Динамо розпочало сезон з проходу Університаті в Лізі Європи по пенальті. Проте після цього кияни вилетіли з кваліфікації від ПАОКа, а в Лізі конференцій програли Карабаху.

В чемпіонаті ж "біло-сині" стартували з двох перемог по 2:1 – над Вересом та Колосом. Раніше ми розповідали, чим зараз займається ексгравець Динамо Артем Мілевський.