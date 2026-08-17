На піку кар’єри заробітки Артема Мілевського обраховувались мільйонами доларів. Наразі 41-річний найкращий бомбардир УПЛ сезону 2009/10 заробляє скромніше, пише 24 Канал.

Чим займається Мілевський у 2026-му

Сам Артем неодноразово розповідав, що найбільша його зарплата була у Динамо і на піку кар’єри склала 1,6 мільйона євро.

Під час повномасштабної війни він залишається в Україні. Наразі основна його діяльність зосереджена як і раніше, на футболі. Але тепер медійному, у складі команди IGNIS (Горішні Плавні).

Навесні стало відомо, скільки Мілевський та його друг і колишній партнер по Динамо та збірній Олександр Алієв можуть заробляти у медіалізі. За словами гравця команди Армат (Дніпро) і блогера Єгора Дирди, це кілька тисяч доларів щомісяця.

Думаю, Мілевський та Алієв отримують десь три тисячі доларів. Інші команди Медіаліги можуть платити гравцям по дві тисячі гривень,

– сказав Дирда для Sport-express.ua.

Олександр Алієв та Олександр Алієв / Фото ФК IGNIS

Щоправда, офіційних даних про контракти футболістів нашої Медіаліги немає.

Чим ще заробляє Мілевський

Перш за все – публічною діяльністю. В інстаграм колишнього футболіста нерідко з’являються колаборації та рекламні пости.

Там Мілевський рекламує одяг, послуги з продажу нерухомості, дає прогнози на футбольні матчі. Свій бренд він будує навколо назви TIMI1010. Окрім інстаграм спортивного ветерана так називаються також його акаунти у Twich та Telegram.

У 2024-му Мілевський публічно повідомляв про відкриття приватного покерного клубу, де можна зіграти на суму від 10 до 250 доларів.

Чим Мілевський перестав займатись

У тому ж 2024-му Мілевський у своїх соціальних мережах анонсував можливість пограти з ним у PlayStation за гроші. Звісно, річ йшла про баталії у футбольному симуляторі.

Онлайн гра з відеодзвінком під час процесу вартувала 5000 гривень. А ось прийти у гості до легенди Динамо та пограти у віртуальний футбол коштувало 29999 гривень. Станом на серпень 2026-го у мережі не повідомляється про надання охочим такої можливості.

Артем Мілевський та його друг Сергій Третяк за грою у PlayStation / Фото інстаграм Артема Мілевського

У квітні 2019-го Артем разом зі своїм тодішнім агентом Олександром Панковим відкрили пивний бар-магазин Міля Beer Shop, розташований на Позняках. Щоправда, уже у 2020-му заклад закрили. У плани футболіста втрутилась пандемія.

Перестав функціонувати під час ковіду, тому що нам не зробили знижку. Всім тоді давали знижки 50% на оренду, чи скільки там, не знаю. А нам – ні. Тому це все припинилося. Ми вже планували відкривати його в центрі, домовилися з усіма, і з Санею Панковим, але почалася війна,

– розповідав Мілевський у телеграм.

З 2019-го по 2022 рік Мілевський активно розвивав свій ютуб-канал "МИЛЯ", у якому публікував розважальний контент. Починаючи з 23 лютого 2022-го там з’явилось лише одне відео. Наразі канал офіційно не закривали та не видаляли. Акаунт досі має понад 110000 підписників.

Схоже зірковий спортсмен рубежу 2000-х та 2010-х зумів полишити ще один аспект свого життя, негативний, а саме – проблеми з алкоголем.

Навесні 2023-го футбольну спільноту насторожив вигляд Артема під час перегляду матчу Динамо – Інгулець, який відбувався у Києві. Тоді багато хто відмітив його хворобливий вигляд.

Мілевський на матчі Динамо: дивіться відео

У той період колишній улюбленець публіки неодноразово потрапляв у різні скандали, а про його проблеми відкрито заговорили навіть колишні колеги: Євген Селезньов, Олександр Алієв та Олександр Хацкевич. У медіа з'являлась інформація, що емоційний стан екснападника "біло-синіх" сильно похитнув початок повномасштабної російсько-української війни.

У вересні того ж року Мілевського поклали до лікарні з алкогольною інтоксикацією, де він шість днів пробув у штучній комі. Допомагав у лікуванні президент Динамо Ігор Суркіс.

У квітні 2024-го Артем дебютував у медіафутболі.

Що відбувається в особистому житті Мілевського

Колишній гравець Динамо не був одружений, про наявність дітей в Артема Мілевського інформації у публічній площині немає.

Відомо, що протягом кількох років колишній нападник зустрічається з дівчиною на ім'я Таміла. Пара нерідко публікує світлини з різних міст України, але про плани на весілля поки нічого не відомо.