Проте період роботи в збірній України зіпсував репутацію коуча. А після відходу з команди Ребров опинився в епіцентрі кількох неприємних скандалів.

В середині серпні в мережі з'явилось резонансне відео із Сергієм Ребровим. На ньому колишній тренер збірної України грає в падел із ексгравцем збірної Росії Василем Березуцьким.

Як Ребров грав із росіянином в падел: дивитися відео

Ймовірно, вони перебували тоді в Марбельї, адже саме в цьому іспанському місті мешкають обидва. При цьому Березуцький у 2022 році виступив у соцмережах проти війни в Україні, але пізніше повернувся в Росію та очолив місцевий клуб Урал.

Колишній пресаташе збірної України Олександр Гливинський дав ексклюзивний коментар 24 Каналу щодо відео з Ребровим. Відомий журналіст висловив своє невдоволення тим, що легенда Динамо дозволяє собі такі вчинки під час війни.

Реброву байдуже на те, що відбувається в Україні

Днями в соцмережі потрапило відео із колишнім тренером збірної України Сергієм Ребровим. Там він грає у падел із ексгравцем збірної Росії Василем Березуцьким. Як би ви могли прокоментувати цю ситуацію?

Це просто шокує і дивує. Людина в статусі віцепрезидента УАФ. Так виглядає, що кимось це знято неофіційно. Але очевидно, що він має дружні відносини із екскапітаном збірної Росії. Це обурює. Дивно, як така людина може бути на такій посаді. Читав десь, що Березуцький начебто колись виступив проти війни. Але з іншого боку, півроку тому він очолював Урал в Росії.

Не розумію, як таке можна собі дозволяти. П'ятий рік в Україні триває війна, нас постійно методично вбивають. А тут людина дозволяє собі грати в падел з росіянином. Він собі живе в Іспанії, після відставки взагалі лише раз приїхав в Україну. Це обурювало би навіть, якби він не був чиновником в УАФ,

– зазначив Гливинський.

Подивився вчора про цього Березуцького, він виявляється був капітаном збірної Росії. На початку війни виступив із заявою "нєт войнє". Але також знайшов цитату, як йому подобається в Марбельї, яке це гарне місце для життя. Ось так і Ребров – живе собі там і грає з росіянином. Це дуже контрастує із тим, як ми живемо і боремось. Ця людина ще й представляє обличчя України. Ми говоримо ФІФА та УЄФА, чому росіян не можна допускати. І тут офіційна особа УАФ грає собі в падел з російським тренером. Схоже, що йому байдуже на те, що відбувається в Україні.



Березуцький працював у російському клубі вже під час війни в Україні / фото ФК Урал

Яка роль Реброва в УАФ

Ви свого часу працювали прес-аташе в УАФ із Сергієм Ребровим. Контакти з росіянами і раніше були прийнятними для нього чи це перший його такий зашквар?

Коли я працював із ним у збірній, він нечасто приїздив в Україну. Лише після призначення на посаду головного тренера він відвідував матчі УПЛ, сиділи із ним на стадіоні "Оболонь". В основному ми бачились лише під час зборів. Таких речей я не можу пригадати. Можу сказати, що він в основному намагався організовувати збори закордоном. Але таких зашкварів я не бачив, тому це дуже дивно.

Пам'ятаю, навіть під час Помаранчевої революції він виходив на мітинги в Лондоні із помаранчевою стрічкою. Тому для мене не вкладається в голові, як можна мати товариські стосунки із росіянами. Він публічна людина, розуміє, що його можуть зняти. Цей росіянин зараз з іншого світу, він асоціюється з війною. Ми всі не контактуємо з росіянами, закликаємо світ боротися із ними. Це ж вони дозволили своєму диктатору таке робити.



Сергій Ребров не зміг досягти успіху зі збірною України / фото УАФ

Може вам відомо, чи виконує він якісь обов'язки віцепрезидента УАФ? Чи ця роль є суто декоративною?

Не можу зрозуміти, як людина може бути віцепрезидентом УАФ, але постійно жити в Марбельї та грати з росіянами. Із моїх джерел в УАФ я знаю, що він лише раз приїжджав в Україну після розриву тренерського контракту, щоб вирішити свої справи. А так він по суті на роботі не буває і обов'язки на нього особливо не покладають. Фактично це суто представницька роль, я так розумію.

Якщо він дозволяє собі таку легкість у ставленні, реакція вболівальників багато про що скаже. Таке враження, що для нього це не важливо. Ми знаємо Реброва як видатного гравця, який залишив слід в історії українського футболу. І тут бачити таке… Це боляче, незрозуміло та неприйнятно. Про які принципи можна говорити?,

– сказав Олександр.

Чи є у Реброва майбутнє в Україні

Останнім часом з'являються чутки про інтерес Динамо до Сергія Реброва. Після цього скандалу чи можна його уявити в ролі офіційної особи в українському клубі, збірній чи асоціації?

Я вважаю, що перш за все він має відреагувати на цю подію. Не знаю, наскільки старе це відео. Якщо це було під час його тренерства у збірній, це було б ще гірше. Але буцімто це відео було зняте нещодавно. Зрештою, факт залишається фактом: він грав із росіянином у падел не так давно. Це ж було не до 2014 року. Реброву варто було б пояснити цей момент. Може, Березуцький справді підтримує Україну і виступає проти Путіна. Але комунікації не вистачає. Від пояснення Реброва і залежатиме, як його далі сприйматимуть в Україні.

Що відомо про тренерську кар'єру Реброва

Нагадаємо, що Сергій очолював Динамо з 2014 по 2017 роки. За цей час він допоміг киянам виграти два чемпіонства в УПЛ, а також кваліфікуватися у плей-оф Ліги чемпіонів.



Сергій Ребров три роки керував Динамо / фото 24 Каналу

Після цього Ребров керував Аль-Ахлі (Саудівська Аравія), Ференцварошем (Угорщина) та Аль-Айном (ОАЕ). Останні дві команди також ставали чемпіонами під керівництвом українця.

У червні 2023 року Сергій очолив збірну України. Із нею він кваліфікувався на Євро-2024, але там не зміг вийти з групи. Зрештою "синьо-жовті" провалили відбір на ЧС-2026, програвши Швеції у стикових іграх (1:3).

Внаслідок цього Ребров залишив посаду коуча національної команди. Проте він залишився віцепрезидентом УАФ та заступником голови комітету національних збірних.