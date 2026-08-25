Світоліна підсвітила визначну пам'ятку Нью-Йорка у синьо-жовті кольори на честь Дня незалежності

У понеділок, 24 серпня, в Україні святкували 35-ий День незалежності. Чимало відомих спортсменів привітали своїх співвітчизників зі святом.

Серед них була і найкраща тенісистка України Еліна Світоліна. Спортсменка взяла участь у цікавій події в Нью-Йорку, повідомляє New York Mickey.

Як Еліна привітала українців

Тенісистка взяла участь у церемонії підсвічування знакової будівлі "Empire State Building". У День незалежності України її вирішили "пофарбувати" в синьо-жовті кольори.

Після цього Еліна виступила з промовою на честь державного свята. Вона зізналась, що для неї це велика честь брати участь у такій визначній події в День незалежності України.

Для українців незалежність означає свободу та наше право обирати власне майбутнє. Сьогодні "Empire State Building" сяє кольорами України. Ці кольори символізують мужність, силу та стійкість українського народу. І я дуже вдячна американцям за вашу підтримку України. Це дуже багато значить для нас. Я сподіваюся, що кожен, хто сьогодні побачить ці кольори, подумає про свободу, надію та мир. Нехай це світло сяє для України та для нашого народу,

– висловилась Світоліна.

Як Еліна "пофарбувала" пам'ятку в Нью-Йорку: дивитися відео

Ukrainian tennis star Elina Svitolina marked the 35th anniversary of Ukraine’s independence today at the @EmpireStateBldg



Svitolina took part in a special lighting ceremony ahead of the Empire State Building shining blue and yellow tonight in honor of Ukraine’s Independence… pic.twitter.com/ovlwxTQm2F — New York Mickey (@MickmickNYC) August 24, 2026

Коли Світоліна гратиме на US Open

Нагадаємо, що Еліна готується до виступу на останньому турнірі Grand Slam цього року US Open. Вже 25 серпня українка зіграє в парі зі своїм чоловіком Гаелем Монфісом.

Їх суперниками стануть філіпінка Александра Еала та Фелікс Оже-Альясім з Канади. Наразі Світоліна посідає дев'яте місце у світовому рейтингу WTA.

Також на турнірі Grand Slam Світоліна гратиме в індивідуальному розряді, як і друга ракетка України Марта Костюк. Киянка нещодавно перемогла екстріумфаторку US Open під час Мастерсу в Цинциннаті.