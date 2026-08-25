Среди них была и лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина. Спортсменка приняла участие в интересном мероприятии в Нью-Йорке, сообщает New York Mickey.

Как Элина поздравила украинцев

Теннисистка приняла участие в церемонии подсветки знакового здания "Эмпайр-Стейт-Билдинг". В День независимости Украины его решили "окрасить" в сине-желтые цвета.

После этого Элина выступила с речью в честь государственного праздника. Она призналась, что для нее это большая честь – принять участие в таком знаменательном событии в День независимости Украины.

Для украинцев независимость означает свободу и наше право выбирать собственное будущее. Сегодня "Эмпайр-Стейт-Билдинг" сияет цветами Украины. Эти цвета символизируют мужество, силу и стойкость украинского народа. И я очень благодарна американцам за вашу поддержку Украины. Это очень много значит для нас. Я надеюсь, что каждый, кто сегодня увидит эти цвета, подумает о свободе, надежде и мире. Пусть этот свет сияет для Украины и для нашего народа,

– сказала Свитолина.

Как Элина "окрасила" достопримечательность в Нью-Йорке: смотреть видео

Когда Свитолина будет играть на US Open

Напомним, что Элина готовится к выступлению на последнем турнире серии Grand Slam этого года – US Open. Уже 25 августа украинка сыграет в паре со своим мужем Гаэлем Монфисом.

Их соперниками станут филиппинка Александра Эала и Феликс Оже-Альясим из Канады. Сейчас Свитолина занимает девятое место в мировом рейтинге WTA.

Также на турнире серии Grand Slam Свитолина будет выступать в одиночном разряде, как и вторая ракетка Украины Марта Костюк. Киевлянка недавно победила будущую победительницу US Open на турнире серии Masters в Цинциннати.