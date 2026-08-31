Світоліна та Костюк переможно розпочали US Open: результати матчів українок

Свій похід в основному одиночному раунді US Open розпочали перші номери українського тенісу Еліна Світоліна та Марта Костюк. Обидві спортсменки виграли поєдинки стартового кола.

Світоліна та Костюк пробились до другого раунду Відкритого чемпіонату США з тенісу. Про перебіг та результати матчів українок розповідає 24 Канал.

Як Світоліна та Костюк зіграли на US Open

Першою на корт вийшла Марта Костюк, яка ввечері 30 серпня грала проти 169-ї у світовому рейтингу австралійки Сторм Гантер.

Марта Костюк – Сторм Гантер – 2:0 (6:4, 6:1)

Наша землячка одразу показала, що вона готова до гри на кортах Нью-Йорка. Протягом усього матчу Марта мала позитивний баланс співвідношення активно виграних м’ячів та невимушених помилок, а при восьми подачах на виліт припустилась лише двох подвійних помилок.

Вдала гра на своїй подачі, а також постійний тиск на прийомі стали для австралійки завданням, яке вона не зуміла розв’язати – 6:4: 6:1 перемога Костюк.

Огляд матчу Марта Костюк – Сторм Гантер: дивіться відео

Кількома годинами по тому на корти вийшла Еліна Світоліна. Її опоненткою була 22-річна надія Аргентили Солана Сьєрра.

Еліна Світоліна – Солана Сьєрра – 2:0 (6:1, 6:2)

Аргентинська гравчиня посідає 91-у сходинку рейтингу WTA, тому, на відміну від суперниці Марти Костюк, зуміла пробитись в основну сітку турніру без проходження кваліфікації та отримати достатньо часу на підготовку.

Це не допомогло їй у грі проти Світоліної. Еліна була на іншому рівні протягом усього матчу. Поєдинок тривав лише 52 хвилини й завершився розгромною перемогою українки – 6:1, 6:2.

Огляд матчу Еліна Світоліна – Солана Сьєрра: дивіться відео

Обидві тенісистки з України продовжать свої виступи на US Open у середу, 2 вересня.

Чого чекати від Еліни Світоліної та Марти Костюк на US Open-2026

У другому раунді Марта позмагається з переможницею пари Слоан Стівенс (США) / Клара Таусон (Данія). Еліна гратиме з кимось з дуету австралійки Маї Джоїнт та росіянки Людмили Самсонової.

Зазначимо, що торік Світоліна покинула US Open уже на стадії першого раунду, а Костюк дійшла до четвертого кола.