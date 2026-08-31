Світоліна та Костюк пробились до другого раунду Відкритого чемпіонату США з тенісу. Про перебіг та результати матчів українок розповідає 24 Канал.

Як Світоліна та Костюк зіграли на US Open

Першою на корт вийшла Марта Костюк, яка ввечері 30 серпня грала проти 169-ї у світовому рейтингу австралійки Сторм Гантер.

Марта Костюк – Сторм Гантер – 2:0 (6:4, 6:1)

Наша землячка одразу показала, що вона готова до гри на кортах Нью-Йорка. Протягом усього матчу Марта мала позитивний баланс співвідношення активно виграних м’ячів та невимушених помилок, а при восьми подачах на виліт припустилась лише двох подвійних помилок.

Вдала гра на своїй подачі, а також постійний тиск на прийомі стали для австралійки завданням, яке вона не зуміла розв’язати – 6:4: 6:1 перемога Костюк.

Огляд матчу Марта Костюк – Сторм Гантер: дивіться відео

Кількома годинами по тому на корти вийшла Еліна Світоліна. Її опоненткою була 22-річна надія Аргентили Солана Сьєрра.

Еліна Світоліна – Солана Сьєрра – 2:0 (6:1, 6:2)

Аргентинська гравчиня посідає 91-у сходинку рейтингу WTA, тому, на відміну від суперниці Марти Костюк, зуміла пробитись в основну сітку турніру без проходження кваліфікації та отримати достатньо часу на підготовку.

Це не допомогло їй у грі проти Світоліної. Еліна була на іншому рівні протягом усього матчу. Поєдинок тривав лише 52 хвилини й завершився розгромною перемогою українки – 6:1, 6:2.

Огляд матчу Еліна Світоліна – Солана Сьєрра: дивіться відео

Обидві тенісистки з України продовжать свої виступи на US Open у середу, 2 вересня.

Чого чекати від Еліни Світоліної та Марти Костюк на US Open-2026

У другому раунді Марта позмагається з переможницею пари Слоан Стівенс (США) / Клара Таусон (Данія). Еліна гратиме з кимось з дуету австралійки Маї Джоїнт та росіянки Людмили Самсонової.

Зазначимо, що торік Світоліна покинула US Open уже на стадії першого раунду, а Костюк дійшла до четвертого кола.