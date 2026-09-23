Світоліна пояснила, чому відмовилася виступати за інші країни

Багаторічна лідерка українського тенісу Еліна Світоліна розповіла про інтерес до неї від федерацій інших країн. Спортсменка зазначила, чому на початку кар’єри не змінила громадянство.

Еліна Світоліна готується до виступу за збірну Україгни у рамках вирішальної стадії Кубка Біллі Джин Кінг-2026. Вибір власного вектору кар’єри 32-річна тенісистка розповіла для ютуб-каналу RAZOM.

Що сказала Світоліна про зміну громадянства

Українська тенісистка розповіла, що неодноразово отримувала пропозиції виступів під під прапорами інших держав, але вирішила залишитись представницею рідної країни.

Я народилася в Одесі. Мої батьки практично все своє життя провели там, і ти формуєшся як українець. Тому для мене головним було просто робити все можливе із тим, що ми маємо, та представляти свою країну з великою гордістю. Так було завжди від самого початку моєї кар'єри, і мої батьки завжди мали дуже й дуже тверді погляди щодо цього,

– сказала Світоліна.

За словами Еліни, їй пропонували прийняти громадянство Великої Британії, Ізраїлю, Казахстану, Австралії та ще кількох країн.

Що далі для Світоліної

Вже у четвер, 23 вересня, вона візьме участь у матчі збірної України проти Бельгії у рамках Кубка Біллі Джин Кінг.

У розкладі Світоліної значаться також два китайські турніри серії WTA 1000. Змагання у Пекіні розпочнуться 28 вересня, а в Ухані – 12 жовтня.

Наразі лідерка українського тенісу йде сьомою у світовій класифікації, а за очками набраними виключно у 2026 році посідає шосту сходинку. Таким чином, Світоліна претендує на потрапляння до вісімки тенісисток, які з 8 по 15 листопада зіграють Підсумковий турнір WTA в американському Індіан-Веллсі.

Марта Костюк посідає дев’яту сходинку серед претенденток на кваліфікацію.