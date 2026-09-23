Еліна Світоліна готується до виступу за збірну Україгни у рамках вирішальної стадії Кубка Біллі Джин Кінг-2026. Вибір власного вектору кар’єри 32-річна тенісистка розповіла для ютуб-каналу RAZOM.

Що сказала Світоліна про зміну громадянства

Українська тенісистка розповіла, що неодноразово отримувала пропозиції виступів під під прапорами інших держав, але вирішила залишитись представницею рідної країни.

Я народилася в Одесі. Мої батьки практично все своє життя провели там, і ти формуєшся як українець. Тому для мене головним було просто робити все можливе із тим, що ми маємо, та представляти свою країну з великою гордістю. Так було завжди від самого початку моєї кар'єри, і мої батьки завжди мали дуже й дуже тверді погляди щодо цього,

– сказала Світоліна.

За словами Еліни, їй пропонували прийняти громадянство Великої Британії, Ізраїлю, Казахстану, Австралії та ще кількох країн.

Що далі для Світоліної

Вже у четвер, 23 вересня, вона візьме участь у матчі збірної України проти Бельгії у рамках Кубка Біллі Джин Кінг.

У розкладі Світоліної значаться також два китайські турніри серії WTA 1000. Змагання у Пекіні розпочнуться 28 вересня, а в Ухані – 12 жовтня.

Наразі лідерка українського тенісу йде сьомою у світовій класифікації, а за очками набраними виключно у 2026 році посідає шосту сходинку. Таким чином, Світоліна претендує на потрапляння до вісімки тенісисток, які з 8 по 15 листопада зіграють Підсумковий турнір WTA в американському Індіан-Веллсі.

Марта Костюк посідає дев’яту сходинку серед претенденток на кваліфікацію.