Монфіс зворушливо привітав Світоліну з днем народження

Українська тенісистка Еліна Світоліна 12 вересня відзначає свій 32-ий день народження. Робить вона це у сімейному колі в перерві між змаганнями одного з найбільш вдалих для себе сезонів WTA за останні роки.

Новий рік свого життя Еліна зустрічає на 7-ому місці світового рейтингу і з великими шансами на участь у Підсумковому турнірі. Головне привітання Світоліна отримала від свого чоловіка Гаеля Монфіса, пише 24 Канал.

Що Монфіс написав про Світоліну в інстаграмі

Французький тенісист, який невдовзі завершить професійну кар'єру і зможе повністю присвятити себе родині, виклав у сторіс фото Світоліної та підписав "Бажаю щасливого дня народження моїй прекрасній дружині". Слова Гаель супроводив емоджі серця.



Сторіс Гаеля Монфіса

Світлина, яку виклав Монфіс, супроводжує пост самої Еліни про її свято. Вона назвала його "Розділ 32".

Що відомо про особисте життя Еліни Світоліної

Свого часу українська тенісистка зустрічалася з британським гравцем у крикет Рісом Топлі. Проте їхні стосунки після двох років завершилися з ініціативи українки.

У 2021 році Світоліна вийшла заміж за Гаеля Монфіса, з яким познайомилась на вечірці у Парижі. Ще за рік в них з'явилася донька Скай.