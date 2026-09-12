Перші публічні стосунки у житті Світоліної також бути з представником світу спорту. І саме це зрештою стало однією з причин розриву, пише 24 Канал.

Світоліна зустрічалась з британським гравцем у крикет

У 2017 році таблоїди дізналися, що українська тенісистка, яка на той час вже була 5-ою ракеткою світу, перебувала у стосунках з представником Великої Британії у крикеті Рісом Топлі.

Чоловік мав на батьківщині неабияку популярність, через що англійська публіка почала більше дізнаватися про Світоліну. Їхня пара кидалась у вічі через значну різницю у зрості – двометровий Топлі на цілу голову вищий за українку.



Ріс Топлі та Еліна Світоліна / фото з інстаграму

До речі, саме така особливість зовнішності змусила Еліну свого часу звернути увагу на крикетиста у спортзалі.

Разом вони були близько 2 років, але стосунки завершилися. Першою рішення про те, що їм краще бути не разом, ухвалила саме Світоліна.

Чому Світоліна порвала з колишнім

Як зізнавалась українка, вона виступила ініціаторкою розриву, бо їй та Рісу так і не вдалося зберегти романтику на тлі різних спортивних графіків.

До того ж, у свої 24 роки Еліна відчула, що ще не має бажання переводити стосунки в офіційну площину. Особисте життя вимагало забагато зусиль, в той час як спроби втриматися в еліті світового тенісу потребували важкої праці на корті.

Непросте рішення виявилося правильним: вже невдовзі Еліна почала зустрічатися з французом Гаелем Монфісом. Світоліна розповідала, що вони познайомилися у Парижі завдяки дивовижному збігу, адже вона жила у Лондоні, а він у Женеві. Проте українка опинились на одній вечірці у столиці Франції, а Гаель побачив її в інстаграмі, написав і приїхав.

У 2021 році вони одружилися, а ще за рік народилася Скай. Зараз родина насолоджується життям у Монако, а невдовзі в них стане ще більше часу бути разом, адже Монфіс завершує професійну кар'єру.