Первые публичные отношения в жизни Свитолиной также сложились с представителем мира спорта. И именно это в конечном итоге стало одной из причин разрыва, пишет 24 Канал.

Свитолина встречалась с британским игроком в крикет

В 2017 году таблоиды узнали, что украинская теннисистка, которая к тому времени уже была 5-й ракеткой мира, состояла в отношениях с представителем Великобритании в крикете Рисом Топли.

Мужчина пользовался на родине немалой популярностью, поэтому английская публика начала больше узнавать о Свитолиной. Их пара бросалась в глаза из-за значительной разницы в росте – двухметровый Топли на целую голову выше украинки.



Рис Топли и Элина Свитолина / фото из инстаграма

Кстати, именно эта особенность внешности заставила Элину в свое время обратить внимание на крикетиста в спортзале.

Вместе они пробыли около 2 лет, но отношения закончились. Первой решение о том, что им лучше не быть вместе, приняла именно Свитолина.

Почему Свитолина рассталась с бывшим

Как признавалась украинка, она стала инициатором разрыва, потому что ей и Рису так и не удалось сохранить романтику на фоне разных спортивных графиков.

К тому же, в свои 24 года Элина почувствовала, что пока не готова переводить отношения в официальную плоскость. Личная жизнь требовала слишком много усилий, в то время как попытки удержаться в элите мирового тенниса требовали упорного труда на корте.

Непростое решение оказалось правильным: вскоре Элина начала встречаться с французом Гаэлем Монфисом. Свитолина рассказывала, что они познакомились в Париже благодаря удивительному стечению обстоятельств, ведь она жила в Лондоне, а он – в Женеве. Однако украинка оказалась на одной вечеринке в столице Франции, а Гаэль увидел ее в инстаграме, написал ей и приехал.

В 2021 году они поженились, а еще через год родилась Скай. Сейчас семья наслаждается жизнью в Монако, а вскоре у них появится еще больше времени, чтобы быть вместе, ведь Монфис завершает профессиональную карьеру.