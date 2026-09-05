Планував битись з Усиком, але впав від польського гіганта: Руїс програв після повернення

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі (понад 90,72 кілограма) Енді Руїс зазнав третьої поразки на професійному рингу. Перший бій за понад два роки виявився невдалим.

В американському місті Ньюарк відбувся вечір боксу від компанії Matchroom Boxing. У головному бою турніру зійшлись Енді Руїс та польський проспект Даямян Книба, повідомляє 24 Канал.

Що відбувалось у кар’єрі Руїса та до чого тут Усик

Мексиканець, який у 2019-му сенсаційно відбирав пояси чемпіона світу в Ентоні Джошуа, перебував без боїв з серпня 2024 року. Два роки тому судді зафіксували його нічию з Джаррелом Міллером.

Нещодавно Руїс дав інтерв’ю американським ЗМІ, у якому зазначив, що під час паузи у кар’єрі мав можливість побитись з Олександром Усиком, але до поєдинку так і не дійшло.

Як пройшло повернення Руїса

Суперником мексиканця у ніч проти 5 вересня став 30-річний поляк Дамян Книба, зріст якого складає 201 сантиметр.

Протягом усього поєдинку двометровий опонент перепрацьовував Руїса на дальній дистанції, а у сьомому раунді відправив у жорсткий нокдаун затяжною комбінацією.

Падіння Руїса у бою проти Книби: дивіться відео

ANDY RUIZ IS SAVED BY THE BELL #TheFight | #RuizKnyba | Live NOW on DAZN and TNT ️ pic.twitter.com/JVQjG3KQM3 — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) September 5, 2026

За підсумком 12 раундів усі судді віддали перевагу Книбі: 114-113, 114-113 та 117-110

Чи збирається колишній чемпіон світу завершувати кар’єру

36-річний Енді Руїс зазначив, що він ще перебуває у хорошій формі, тому обов’язково спробує власні сили ще раз.

Книба викликав на бій чемпіона світу за версією WBC Агіта Кабаєла, від якого у січні зазнав першої поразки у кар’єрі.