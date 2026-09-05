В американском городе Ньюарк состоялся вечер бокса от компании Matchroom Boxing. В главном бою турнира встретились Энди Руис и польский боксер Дайамян Кныба, сообщает 24 Канал.

Что происходило в карьере Руиса и при чем здесь Усик

Мексиканец, который в 2019 году сенсационно отобрал пояса чемпиона мира у Энтони Джошуа, не выходил на ринг с августа 2024 года. Два года назад судьи зафиксировали его ничью с Джаррелом Миллером.

Недавно Руис дал интервью американским СМИ, в котором отметил, что во время паузы в карьере у него была возможность сразиться с Александром Усиком, но до поединка так и не дошло.

Как прошло возвращение Руиса

Соперником мексиканца в ночь на 5 сентября стал 30-летний поляк Дамян Кныба, рост которого составляет 201 сантиметр.

На протяжении всего поединка двухметровый соперник перерабатывал Руиса на дальней дистанции, а в седьмом раунде отправил его в жесткий нокдаун затяжной комбинацией.

Падение Руиса в бою против Кныбы: смотрите видео

По итогам 12 раундов все судьи отдали предпочтение Книбе: 114-113, 114-113 и 117-110

Собирается ли бывший чемпион мира завершить карьеру

36-летний Энди Руис отметил, что он все еще находится в хорошей форме, поэтому обязательно попробует свои силы еще раз.

Кныба вызвал на бой чемпиона мира по версии WBC Агиту Кабаела, от которого в январе потерпел первое поражение в карьере.