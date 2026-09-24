"Краще триматися від них подалі": Лінекер відмовився зустрічатися з Путіним

Легендарний колишній англійський футболіст Гаррі Лінекер розповів, чому припинив співпрацю з ФІФА. Сталось після втручання у футбол кремлівського диктатора Путіна.

Гаррі Лінекер виріши дистанціюватись від російської влади, а разом із нею також і від головного керівного футбольного органу. Слова легенди англійського футболу передає 24 Канал.

Який зв’язок Лінекера з російською владою

Колишній футболіст збірної Англії відвідав Кремль 1 грудня 2017-го. У російській столиці він став ведучим церемонії жеребкування ЧС-2018. За словами Лінекера у подкасті The Rest is Football на платформі Netflix, представники ФІФА запропонували йому зустрітися з російським диктатором.

Ексфутболіст вирішив обрати іншу модуль поведінки.

Вони хотіли, щоб я зустрівся з Володимиром Путіним, а я подумав: "Я не хочу цього робити". Я сказав їм: "Вибачте, у мене занадто багато роботи зі сценарієм, я намагаюся все підготувати". Я подумав, що краще триматися від них подалі. Краще не зв’язуватися з цим,

– зізнався англієць.

Лінекер також додав, після цього епізоду вирішив більше не співпрацювати з ФІФА.

Чи Лінекер займається після кар’єри футболіста

Триразовий володар "Золотої бутси" чемпіонату Англії завершив ігрову кар’єру у 2002 році. Після цього він зосередився на медійній діяльності.

До травня 2025-го 65-річний колишній нападник працював на телеканалі BBC, але торік навесні його звільнили після антисемітського репосту у соцмережах. Наразі його головним проєктом є співпраця з Netflix у рамках подкасту.

Не всі відомі спортсмени притримуються такої тактики у поведінці. Хокеїст Олександр Овечкін навіть попри те, що залишається чинним гравцем NHL знявся у ролику на підтримку партії Путіна.