Журналісти переплутали Динамо: зірка ЧС-2026 переходить не до київського клубу

Гонсало Плата не стане новачком київського Динамо. Еквадорський вінгер Фламенго продовжить кар'єру в московському клубі.

Інформація про майбутній трансфер 25-річного футболіста спочатку спричинила чималий ажіотаж в українських спортивних медіа. Утім у повідомленнях південноамериканських журналістів сталася плутанина через однакову назву двох клубів, передає 24 Канал.

Плата переходить у московське Динамо

За даними журналіста Сесара Луїса Мерло, московське Динамо домовилося з Фламенго про трансфер Гонсало Плати. Сума угоди становитиме 12 мільйонів євро.

Раніше видання Mundo Deportivo повідомляло, що еквадорець може опинитися саме у київському Динамо. Зокрема, йшлося про переговори столичного українського клубу щодо придбання вінгера, а також інтерес до футболіста з боку грецького Олімпіакоса.

Згодом стало зрозуміло, що в інформації журналістів була допущена помилка: мовилося не про київське, а про московське Динамо.

У найближчі дні Плата має пройти медичний огляд після чого підпише контракт із новою командою.

Що відомо про Гонсало Плату

25-річний Гонсало Плата виступає за Фламенго із серпня 2024 року. За цей час еквадорський футболіст встиг провести за бразильський клуб 99 матчів у всіх турнірах.

На його рахунку дев'ять голів та 14 результативних передач. У поточному сезоні чемпіонату Бразилії він зіграв 14 поєдинків, забив два м'ячі та віддав три асисти.

До переходу у Фламенго Плата встиг пограти в Європі та Саудівській Аравії. Він був футболістом Спортінга та Реала Вальядолід, а також виступав за Аль-Садд.

Окремо Плата запам'ятався виступом за збірну Еквадору на чемпіонаті світу-2026. У матчі проти Німеччини саме його гол допоміг еквадорцям здобути сенсаційну перемогу з рахунком 2:1.