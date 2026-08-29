Информация о предстоящем трансфере 25-летнего футболиста сначала вызвала немалый ажиотаж в украинских спортивных СМИ. Однако в сообщениях южноамериканских журналистов возникла путаница из-за одинаковых названий двух клубов, сообщает 24 Канал.

Плата переходит в московское Динамо

По данным журналиста Сесара Луиса Мерло, московское Динамо договорилось с Фламенго о трансфере Гонсало Платты. Сумма сделки составит 12 миллионов евро.

Ранее издание Mundo Deportivo сообщало, что эквадорец может оказаться именно в киевском Динамо. В частности, речь шла о переговорах столичного украинского клуба по поводу приобретения вингера, а также об интересе к футболисту со стороны греческого Олимпиакоса.

Впоследствии стало ясно, что в информации журналистов была допущена ошибка: речь шла не о киевском, а о московском Динамо.

В ближайшие дни Плата должен пройти медицинское обследование, после чего подпишет контракт с новой командой.

Что известно о Гонсало Плате

25-летний Гонсало Плата выступает за Фламенго с августа 2024 года. За это время эквадорский футболист успел провести за бразильский клуб 99 матчей во всех турнирах.

На его счету девять голов и 14 голевых передач. В текущем сезоне чемпионата Бразилии он сыграл 14 матчей, забил два гола и отдал три голевые передачи.

До перехода во Фламенго Плата успел поиграть в Европе и Саудовской Аравии. Он был игроком Спортинга и Реала Вальядолид, а также выступал за Аль-Садд.

Отдельно Плата запомнился выступлением за сборную Эквадора на чемпионате мира-2026. В матче против Германии именно его гол помог эквадорцам одержать сенсационную победу со счетом 2:1.