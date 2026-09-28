17-річний українець випередив чемпіона світу та здобув особисте "золото" шахової Олімпіади

В узбецькому місті Самарканді відбулася 46-та шахова Олімпіада FIDE. Її підсумок потішив українських уболівальників.

Одним із переможців став 17-річний представник України Ігор Самуненков. Про його здобуток розповідає 24 Канал.

Який успіх підкорився українському шахісту

З 15 до 27 вересня, окрім командного заліку між спортсменами, велася боротьба також і в особистому рейтингу. Він враховувався у турнірній таблиці за кожною з п’яти шахівниць.

На четвертій з них виступав представник України Ігор Самуненков, який здобув 8 з 10 можливих залікових балів. Ця сума очок виявилась меншою, ніж у чемпіона світу, зіркового представника Індії Гукеша Доммараджу.

Щоправда, на користь нашого земляка свідчив перформанс-рейтинг, який враховує середній рейтинг суперників та відсоток набраних очок у партіях.

Саме цей показник допоміг Самуненкову випередити титулованого опонента та здобути "золото" у змаганнях на четвертій шахівниці.

Які результати збірних України на шаховій Олімпіаді FIDE

У відкритому розряді українська збірна посіла 11-те місце командного заліку, до якого було залучено понад 200 команд. У турнірі жінок "синьо-жовті" посіли 20-ту сходинку.

Зазначимо, що попереднє індивідуальне золото для України на аналогічному турнірі здобував Антон Коробов, який у 2016 році змагався на п’ятій шахівниці. У 2026 році він також представляв Україну.