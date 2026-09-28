Одним из победителей стал 17-летний представитель Украины Игорь Самуненков. О его достижении рассказывает 24 Канал.

Какой успех сопутствовал украинскому шахматисту

С 15 по 27 сентября, помимо командного зачета, между спортсменами велась борьба также и в личном рейтинге. Он учитывался в турнирной таблице по каждой из пяти шахматных досок.

На четвертой из них выступал представитель Украины Игорь Самуненков, который набрал 8 из 10 возможных зачетных баллов. Эта сумма очков оказалась меньше, чем у чемпиона мира Гукеша Доммараджу, звездного представителя Индии Гукеша Доммараджу.

Правда, в пользу нашего земляка говорил перформанс-рейтинг, который учитывает средний рейтинг соперников и процент набранных очков в партиях.

Именно этот показатель помог Самуненкову опередить титулованного соперника и завоевать "золото" в соревнованиях на четвертой доске.

Каковы результаты сборных Украины на шахматной Олимпиаде FIDE

В открытом разряде украинская сборная заняла 11-е место в командном зачете, в котором участвовало более 200 команд. В женском турнире "сине-желтые" заняли 20-е место.

Отметим, что предыдущее индивидуальное золото для Украины на аналогичном турнире завоевал Антон Коробов, который в 2016 году выступал на пятой доске. В 2026 году он также представлял Украину.