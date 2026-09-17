Чому Ірину Дерюгіну називали "Королевою гімнастики"

В історії українського спорту не так багато постатей, які можуть порівнятися за масштабом з видатною гімнасткою та тренеркою Іриною Дерюгіною. Ось вже понад пів століття вона здобуває славу для своєї батьківщини – спершу як видатна атлетка, а згодом як епохальна наставниця.

Свого часу Дерюгіна заслужила не лише у радянських, але і в іноземних експертів титул "Королеви гімнастики". Дивлячись на список її досягнень, важко не погодитися з такою оцінкою, пише 24 Канал.

Неперевершена рекордсменка

Ірина Дерюгіна почала виступати за збірну Радянського Союзу з художньої гімнастики у 1972 році. Спершу прийшли успіхи на внутрішній арені: вона п'ять разів ставала абсолютною чемпіонкою СРСР, таку ж кількість разів здобувала Кубок Радянського Союзу, 4 рази вигравала престижний Кубок Інтербачення.

Після цього настав час підкорювати килим на світовому рівні. Вже на чемпіонаті світу 1977 року у швейцарському Базелі Ірина Дерюгіна стала чемпіонкою у багатоборстві і у вправах зі стрічкою, а також здобула дві срібні нагороди – з обручем та м'ячем.

За два роки у Лондоні – знову золото найбільш престижної дисципліни, а на додачу до цього перемога у булавах, срібло зі стрічкою і бронза у вправах із м'ячем.

Ірина Дерюгіна – єдина в історії Радянського Союзу дворазова абсолютна чемпіонка світу, це не вдавалося робити нікому ні до неї, ні після неї.

Про унікальність киянки говорить промовистий факт: у період з 1975 до 1979 року вона лише одного разу не вигравала багатоборство на змаганнях, у яких брала участь, пустивши на найвищу сходинку п'єдесталу іншу гімнастку.

Успіхи Дерюгіної могли б бути ще більш вражаючими, якби не прикра травма у 1979 році, яка наблизила дострокове завершення її кар'єри. Але натомість радянський, а потім український спорт отримали феноменальну тренерку, яка виховала вже не одне покоління світових чемпіонок та олімпійських призерок.

Чому Ірина Дерюгіна не була олімпійською чемпіонкою

У послужному списку Дерюгіної наче не вистачає олімпійських нагород – дивно, що світова чемпіонка і найкраща спортсменка покоління не підкорила олімпійську вершину.

Насправді ж відповідь проста: до 1984 року художня гімнастика не була включена до олімпійської програми. Можна не сумніватися, що якби цей вид спорту отримав визнання від МОК раніше, то Ірина Дерюгіна обов'язково мала б у своїй колекції олімпійське золото.