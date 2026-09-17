В свое время Дерюгина заслужила титул "Королевы гимнастики" не только у советских, но и у зарубежных экспертов. Глядя на список ее достижений, трудно не согласиться с такой оценкой, пишет 24 Канал.

Непревзойденная рекордсменка

Ирина Дерюгина начала выступать за сборную Советского Союза по художественной гимнастике в 1972 году. Сначала пришли успехи на внутренней арене: она пять раз становилась абсолютной чемпионкой СССР, столько же раз завоевывала Кубок Советского Союза, 4 раза выигрывала престижный Кубок "Интербачения".

После этого пришло время покорять ковер на мировом уровне. Уже на чемпионате мира 1977 года в швейцарском Базеле Ирина Дерюгина стала чемпионкой в многоборье и в упражнениях с лентой, а также завоевала две серебряные медали – с обручем и мячом.

Через два года в Лондоне – снова золото в самой престижной дисциплине, а в дополнение к этому победа в булавах, серебро с лентой и бронза в упражнениях с мячом.

Ирина Дерюгина – единственная в истории Советского Союза двукратная абсолютная чемпионка мира, этого не удавалось никому ни до нее, ни после нее.

Об уникальности киеванки говорит красноречивый факт: в период с 1975 по 1979 год она лишь однажды не выиграла многоборье на соревнованиях, в которых принимала участие, уступив высшую ступень пьедестала другой гимнастке.

Успехи Дерюгиной могли бы быть еще более впечатляющими, если бы не досадная травма в 1979 году, которая приблизила досрочное завершение ее карьеры. Но вместо этого советский, а затем украинский спорт получили феноменального тренера, которая воспитала уже не одно поколение чемпионок мира и олимпийских призерок.

Почему Ирина Дерюгина не стала олимпийской чемпионкой

В послужном списке Дерюгиной как будто не хватает олимпийских наград – удивительно, что чемпионка мира и лучшая спортсменка своего поколения не покорила олимпийскую вершину.

На самом деле ответ прост: до 1984 года художественная гимнастика не была включена в олимпийскую программу. Можно не сомневаться, что если бы этот вид спорта получил признание от МОК раньше, то Ирина Дерюгина обязательно имела бы в своей коллекции олимпийское золото.