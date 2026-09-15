Україна втратила зірок з гімнастики: чемпіонка світу та призерка Євро завершили кар'єри

Сезон 2026 року у художній гімнастиці завершено, і у збірній України вже відбуваються зміни. Дві титуловані спортсменки заявили, що не будуть продовжувати виступи на міжнародній арені.

Мова про Єлизавету Аззу та Поліну Городничу, які мають у своєму доробку медалі чемпіонатів світу, Європи, Гран-прі та інших престижних турнірів. Обидві ухвалили рішення завершити кар'єри, пише 24 Канал.

Збірна з художньої гімнастики зазнала втрат

Головна тренерка та президентка федерації України з гімнастики Ірина Дерюгіна та її донька, тренерка Ірина Блохіна не зможуть у наступному сезоні розраховувати на Аззу та Городничу, які практично синхронно вирішили, що їхній час на килимі завершений.

Поліна Городнича у соцмережах назвала свій шлях "складним та наповненим багатьма труднощами", але подякувала долі за пройдені випробування. Єлизавета Азза написала, що йде без жалю, і в її житті залишиться все те, що дала їй спортивна кар'єра.

Які досягнення мали Азза та Городнича

Єлизавета Азза у 2025 році стала чемпіонкою світу у команді, коли підопічні Ірини Блохіної здобули золото у вправах із трьома м'ячами та двома обручами.

Також Азза двічі здобувала на світовій першості бронзу і має одразу три срібла на чемпіонатах Європи.

Поліна Городнича також має в активі срібло Євро, а також призові місця на Гран-прі, Європейському Кубку і інших змаганнях.