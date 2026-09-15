Речь идет об Елизавете Аззе и Полине Городничей, в активе которых медали чемпионатов мира, Европы, Гран-при и других престижных турниров. Обе приняли решение завершить карьеру, пишет 24 Канал.

Сборная по художественной гимнастике понесла потери

Главный тренер и президент Федерации Украины по гимнастике Ирина Дерюгина и ее дочь, тренер Ирина Блохина не смогут в следующем сезоне рассчитывать на Аззу и Городничу, которые практически синхронно решили, что их время на ковре закончилось.

Полина Городнича в соцсетях назвала свой путь "сложным и полным множества трудностей", но поблагодарила судьбу за пройденные испытания. Елизавета Азза написала, что уходит без сожалений, и в ее жизни останется все то, что дала ей спортивная карьера.

Какие достижения были у Аззы и Городнича

Елизавета Азза в 2025 году стала чемпионкой мира в командном зачете, когда подопечные Ирины Блохиной завоевали золото в упражнениях с тремя мячами и двумя обручами.

Также Азза дважды завоевывала на мировом первенстве бронзу и имеет сразу три серебра на чемпионатах Европы.

Полина Городнича также имеет в активе серебро чемпионата Европы, а также призовые места на Гран-при, Европейском Кубке и других соревнованиях.