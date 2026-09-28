У Росії знайшли спосіб виправдати невпевнені виступи фігуристки, яку пов’язують з господарем Кремля Володимиром Путіним. У спортивних колах знову відзначились цинізмом.

ещодавно Каміла Валієва невдало повернулась на лід, коли під час довільної програми на контрольному прокаті збірної Росії зірвала чотири елементи. За 20-річну спортсменку вступилась російська депутатка, пише 24 Канал.

Як Валієву захищають у Росії

Триразова олімпійська чемпіонка з фігурного катання, а тепер депутатка Держдуми Росії, яка відкрито підтримує війну проти України, Ірина Родніна вбачає психологічні проблеми у Валієвої.

Питання не в санкціях, а в тому, що вона тривалий час була відсутня й не тренувалася, на відміну від інших. Психологічна травма колосальна. Вона помітно виросла,

– сказала Родніна росЗМІ.

Зазначимо, що на початку вересня ISU позбавив Валієву нейтрального статусу, тож її спроби пробитись у російську збірну наразі не мають перспектив.

Нещодавно Родніна висміювала кроки молодої колеги у її юридичних намаганнях поновитись у спорті.

Чому Валієва – "нова коханка Путіна"

Таке прізвисько Каміла Валієва отримала через свою активну залученість до пропагандистських заходів, під час яких сиділа у ВІП-ложі поряд з російським диктатором.

Путін відомий хворобливою захопленістю молодими неповнолітніми привабливими спортсменками – от тільки раніше він більше звертав увагу на художню гімнастику, а тепер переключився на фігурне катання.