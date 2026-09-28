Недавно Камила Валиева неудачно вернулась на лед, когда во время произвольной программы на контрольном прокате сборной России сорвала четыре элемента. В защиту 20-летней спортсменки выступила российская депутат, пишет 24 Канал.

Как защищают Валиеву в России

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, а теперь депутат Госдумы России, открыто поддерживающая войну против Украины, Ирина Роднина видит у Валиевой психологические проблемы.

Вопрос не в санкциях, а в том, что она тривалийе время отсутствовала и не тренировалась, в отличие от других. Психологическая травма колоссальная. Она заметно выросла,

– сказала Роднина российским СМИ.

Отметим, что в начале сентября ISU лишил Валиеву нейтрального статуса, поэтому ее попытки пробиться в российскую сборную пока не имеют перспектив.

Недавно Роднина высмеивала действия молодой коллеги в ее юридических попытках вернуться в спорт.

Почему Валиева – "новая любовница Путина"

Такое прозвище Камила Валиева получила из-за своего активного участия в пропагандистских мероприятиях, во время которых она сидела в VIP-ложе рядом с российским диктатором.

Путин известен болезненным увлечением молодыми несовершеннолетними привлекательными спортсменками – вот только раньше он больше обращал внимание на художественную гимнастику, а теперь переключился на фигурное катание.