Одной из самых скандальных фигур в российском спорте стала фигуристка Камила Валиева. 24 Канал рассказывает о ее связях с президентом России и о том, почему девушку называют "новой любовницей Путина".

Что известно о Камиле Валиевой

Девушке 20 лет, и больше всего она прославилась на зимних Олимпийских играх-2022. Накануне начала полномасштабного вторжения России в Украину Камила завоевала "золото" в Пекине в командном турнире.

Однако позже ее лишили этой награды, поскольку ее допинг-тест дал положительный результат. В организме Валиевой обнаружили запрещенный препарат триметазидин, за что она получила четырехлетнюю дисквалификацию.

На фоне начала полномасштабной войны в Украине российская пропаганда выставила Камилу в качестве жертвы "западного режима". Репутацию фигуристки активно отбеливали, уверяя, что она не употребляла допинг.

В итоге именно такой резонанс и сблизил Валиеву с властями России и лично с Владимиром Путиным. Диктатор открыто демонстрирует свою симпатию к фигуристке.

Каковы отношения Валиевой с Путиным

В 2022 году впервые появились слухи о близких отношениях между Путиным и Валиевой. Девушка посетила неформальную встречу в Кремле в день своего 16-летия.

Путин лично подарил девушке букет роз, деревянную шкатулку с шелковым платком и вручил государственный орден. Такие действия со стороны главы Кремля были расценены как ухаживания.

Эти слухи стали все больше распространяться после дальнейшего тесного сотрудничества Камилы с властями России. В деле о допинге Путин лично встал на защиту россиянки, назвав ее "настоящей чемпионкой".

Кроме того, диктатор продолжил привлекать ее к различным мероприятиям. В феврале 2024 года он посетил "Игры будущего" в Казани, куда приехала и Валиева в качестве специального гостя.

Камилу усадили на трибуне рядом с Путиным слева от него. По дипломатическим стандартам такое место отводится лицам с наивысшим уровнем личной близости.

Именно этот эпизод окончательно закрепил за Валиевой ярлык "новой любовницы". Ранее Путина связывали с известной гимнасткой Алиной Кабаевой, поэтому эта репутация ценителя спортсменок продолжает преследовать президента России.

К слову, Валиева публично поддерживает Путина и его войну против Украины, несмотря на необходимость соблюдать нейтралитет для участия в международных соревнованиях. Собственно, именно из-за этого Украинская федерация фигурного катания требует отстранить Камилу от всех турниров.