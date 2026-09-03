Фигуристка публично поддерживает Владимира Путина и его военную политику. Тем не менее, девушка по-прежнему допускается к участию в международных соревнованиях, на что обратила внимание Украинская федерация фигурного катания.

Что не так с Валиевой

Организация обратилась в Международный союз конькобежцев (ISU) с требованием лишить допуска некоторых российских спортсменов, имеющих так называемый "нейтральный статус". Среди них фигурирует и 20-летняя Валиева.

Федерация утверждает, что Камила нарушила принцип нейтральности, поскольку имеет связи с клубом Татьяны Навки. Он находится под действием международных санкций из-за поддержки войны в Украине.

Также УФФК обвинила Марка Кондратюка, Григория Федорова и Софию Дзепку в связях с российской армией через ЦСКА. Отмечается, что все эти спортсмены используют средства и ресурсы Министерства обороны России для участия в соревнованиях.

Украина ожидает от ISU повторной проверки спортсменов на связи с армией и лицами, подпадающими под санкции. Кроме того, в федерации хотят, чтобы все претенденты на "нейтральный" статус публично осудили войну против Украины.

Почему запомнилась Валиева

Напомним, что Валиева запомнилась громким допинг-скандалом в 2021 году. В организме спортсменки обнаружили запрещенный препарат триметазидин.

За это фигуристка получила дисквалификацию на четыре года. При этом в России из нее сделали "жертву" и стали спекулировать на ее имени. Камила стала часто появляться на публичных мероприятиях рядом с диктатором Владимиром Путиным.

Например, в 2024 году Валиева присутствовала на церемонии открытия спортивных игр в Казани и сидела там как раз рядом с президентом России. Из-за этого ее стали называть "новой любовницей Путина".

К слову, на зимней Олимпиаде-2022 Валиева сумела завоевать золотую медаль. Однако после положительного допинг-теста ее лишили этой награды.