Фігуристка публічно підтримує Володимира Путіна та його політику війни. Тим не менше, дівчина залишається невідстороненою від міжнародних змагань, на що звернула увагу Українська федерація фігурного катання.

Що не так з Валієвою

Організація звернулась до Міжнародного союзу ковзанярів (ISU) з вимогою позбавити допуску деяких російських спортсменів, що мають так званий "нейтральний статус". Серед цих осіб фігурує і 20-річна Валієва.

Федерація запевняє, що Каміла порушила принцип нейтральності, адже має зв'язки із клубом Тетяни Навки. Він перебуває під діями міжнародних санкцій через підтримку війни в Україні.

Також УФФК звинуватила Марка Кондратюка, Григорія Федорова та Софії Дзепки у зв'язках з російською армією через ЦСКА. Зазначається, що усі ці атлети використовують кошти та ресурси Міністерств оборони Росії для участі у змаганнях.

Україна чекає від ISU повторної перевірки спортсменів на зв'язки з армією та підсанкційними особами. Крім того, у федерації хочуть, щоб усі претенденти на "нейтральний" статус публічно засудили війну проти України.

Чим запам'яталась Валієва

Нагадаємо, що Валієва запам'яталась гучним допінг-скандалом у 2021 році. В організмі спортсменки виявили заборонений препарат триметазидин.

За це фігуристка отримала бан на чотири роки. При цьому в Росії з неї зробили "жертву" та стали спекулювати на її імені. Каміла часто стала з'являтися на публічних заходах поруч із диктатором Володимиром Путіним.

До прикладу, у 2024 році Валієва була на церемонії відкриття спортивних ігор у Казані та сиділа там як раз поруч із президентом Росії. Через це її почали називати "новою коханкою Путіна".

До слова, на зимовій Олімпіаді-2022 Валієва змогла здобути золоту медаль. Проте після позитивного допінг-тесту її позбавили цієї нагороди.